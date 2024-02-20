Законопроєкт про мобілізацію: Раді пропонують пом'якшити деякі норми

Про це LIGA.net розповіли перша заступниця голови комітету Верховної Ради з питань транспорту та інфраструктури Юлія Клименко та член комітету з питань правової політики Ігор Фріс.

Зараз законопроєкт передбачає, що Державна служба України з питань безпечності харчових продуктів та захисту споживачів повинна буде надати до територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки інформацію про зареєстровані трактори, самохідні шасі, самохідні сільськогосподарські, дорожньо-будівельні машини, сільськогосподарську техніку, які можуть знадобитися Силам оборони.

Якщо законопроєкт ухвалять у цій редакції, транспорт буде заборонено переміщати між областями та за кордон. Заборона може бути й на передання прав власності, оренду (лізинг), надання транспорту як застави перед банками.

На думку Юлії Клименко, це паралізує агросектор.

"Заборона просто паралізує агросектор і будівництво. Так, ЗСУ потрібна техніка. Але великі господарства і так допомагають Силам оборони. Питання до форми – як це прописали", - сказала нардепка журналістам.

Водночас Ігор Фріс зазначив, що правки вже подали.

"Щодо заборони укладати договори про оренду та найм транспортних засобів – будемо намагатися виключити цю норму. Якщо на засіданні комітету правки не приймуть, їх будуть ставити на голосування на пленарному засіданні", - заявив він.

Що відомо про мобілізацію в Україні

19 грудня Зеленський на пресконференції за підсумками 2023 року заявив, що Генштаб звернувся з питанням мобілізації додаткових 450-500 тис. українців.

25 грудня 2023 року Кабмін вніс до Ради законопроєкт про вдосконалення процедури мобілізації.

8 січня на засіданні комітет Верховної Ради з питань антикорупційної політики визнав урядовий законопроєкт про мобілізацію таким, що містить корупційні ризики.

11 січня законопроєкт про мобілізацію повернули уряду на доопрацювання без розгляду в парламенті.

Омбудсмен Дмитро Лубінець стверджує, що деякі положення законопроєкту про мобілізацію порушують Конституцію, міжнародні зобов'язання України та права людей.

Наприкінці січня уряд вніс до Ради оновлений законопроєкт про мобілізацію. Однак комітет ВР з питань антикорупційної політики на засіданні 5 лютого знову визнав документ таким, що містить корупційні ризики.

Верховна Рада Україні на засіданні 6 лютого підтримала продовження воєнного стану та загальної мобілізації ще на 90 днів – до 13 травня 2024 року.

7 лютого ВР підтримала в першому читанні урядовий законопроєкт №10449 про посилення мобілізації.