"Добробут" надає безоплатну допомогу постраждалим через ракетну атаку на Київ 31 липня

Наші багатопрофільні лікарні на правому та лівому березі Києва готові надати безоплатну медичну допомогу тим, хто постраждав від сьогоднішніх обстрілів.

Безоплатну допомогу можна буде отримати 31 липня та 1 серпня.

Звертайтесь на рецепцію за адресами:

вул. Сімʼї Ідзиковських, 3

пр. Бажана, 12-А

вул. Святошинська, 3-Б

Або дзвоніть до нашого контакт-центру за телефонами: