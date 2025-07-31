"Добробут" надає безоплатну допомогу постраждалим через ракетну атаку на Київ 31 липня
Київ пережив ще одну жахливу ніч. І знову біль та руйнування. На жаль, є загиблі та багато поранених
Наші багатопрофільні лікарні на правому та лівому березі Києва готові надати безоплатну медичну допомогу тим, хто постраждав від сьогоднішніх обстрілів.
Безоплатну допомогу можна буде отримати 31 липня та 1 серпня.
Звертайтесь на рецепцію за адресами:
- вул. Сімʼї Ідзиковських, 3
- пр. Бажана, 12-А
- вул. Святошинська, 3-Б
Або дзвоніть до нашого контакт-центру за телефонами:
- 044 495 2888
- 050 495 2888
- 097 495 2888
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
- Біла Церква
- USD 41.43 Купівля 41.43Продаж 41.94
- EUR Купівля 47.53Продаж 48.23
- Актуальне
- Важливе