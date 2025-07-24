"Другий день народження": син телеведучого Костянтина Грубича втратив руку на війні

Про це він написав у facebook.

Син українського телеведучого Костянтина Грубича, який служить у ЗСУ, Ярослав отримав важке поранення на фронті та втратив руку.

"Недавно вписав другий день народження/ вижив ... Лівою рукою навчаєшся швидко, якщо мати бажання, але вже обіцяють , як сказали "нову сексуальну ручку", - написав він.

Батько військового зазначив, що наразі Ярослава чекає лікування, реабілітація та "нове життя з Україною і для України". Костянтин наголосив, що пишається сином, попри те, що звикання до нового стану займе багато часу.

"Я здивований і надзвичайно пишаюся. Тяжко усім… але з такими людьми ми нездоланні. Ви знаєте, хто винен", - написав телеведучий.