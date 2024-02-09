ДСНС попередила водіїв кількох областей про ожеледицю на дорогах. Перелік

Про це ДСНС повідомила в telegram.

Надзвичайники зазначили, що за прогнозами синоптиків на дорогах України може бути ожеледиця, місцями пройдуть рясні дощі. Тож водіям Чернігівщини, Сумщини, Полтавщини, Харківщини, Луганщини, Житомирщини, Черкащини, Київської області та Києва потрібно бути обережними під час дорожнього руху через ожеледицю. Водночас кермувальникам, які перебувають на Закарпатті та у Карпатах потрібно остерігатися значного дощу.

"Будьте обережні під час пересування автомобілем. Дотримуйтесь правил безпеки та правил дорожнього руху", - наголосили надзвичайники.