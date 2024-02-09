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Будуть температурні контрасти: синоптикиня Наталка Діденко про погоду на вихідних

9 лютого, 2024 п'ятниця
15:05
Суспільство дощь, гроза, парасоля, негода

На вихідних 10 та 11 лютого на території України спостерігатимуться температурні контрасти, погода переважно буде вологою, без опадів лише на півдні

Про це повідомила синоптикиня Наталка Діденко.

За її словами, для лютого характерна нестабільна погода. Наприклад, в ніч суботи, 10 лютого, на крайній півночі буде до -3...- 5 °C, водночас вдень на півдні Одещини температура сягатиме до +19 °C. 

Погода в Україні 

Здебільшого температура вночі коливатиметься від 0...-5 °C, на півдні та заході буде тепліше: +1...+8 °C. Вдень у центрі, на півдні та заході буде +4...+11 °C, на північному сході місцями -1...+2 °C, на крайньому півдні, на Закарпатті та у Чернівецькій області +12...+19 °C. 

Синоптикиня вказує, що по всій території України, окрім півдня, переважатиме волога погода: пройдуть дощі, на півночі - мокрий сніг. 

Вже наступного дня, 11 лютого опади в більшості областей України припиняться, температура повітря відчутно підвищиться. 

Погода у столиці

У Києві 10 лютого прогнозують мокрий сніг з переходом у дощ. Вдень буде лише +3 °C. У неділю, 11 лютого, опадів у Києві не буде, потепліє до +6 °C. А вже на початку наступного тижня, у понеділок, температура сягне +12 °C.

  • Раніше Наталка Діденко розповіла, коли в Україну прийде потепління та наскільки воно затримається. 

Теги:
Україна
Прогноз погоди
новини Києва
Погода з Наталкою Діденко
погода в Україні
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