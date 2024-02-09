Будуть температурні контрасти: синоптикиня Наталка Діденко про погоду на вихідних

Про це повідомила синоптикиня Наталка Діденко.

За її словами, для лютого характерна нестабільна погода. Наприклад, в ніч суботи, 10 лютого, на крайній півночі буде до -3...- 5 °C, водночас вдень на півдні Одещини температура сягатиме до +19 °C.

Погода в Україні

Здебільшого температура вночі коливатиметься від 0...-5 °C, на півдні та заході буде тепліше: +1...+8 °C. Вдень у центрі, на півдні та заході буде +4...+11 °C, на північному сході місцями -1...+2 °C, на крайньому півдні, на Закарпатті та у Чернівецькій області +12...+19 °C.

Синоптикиня вказує, що по всій території України, окрім півдня, переважатиме волога погода: пройдуть дощі, на півночі - мокрий сніг.

Вже наступного дня, 11 лютого опади в більшості областей України припиняться, температура повітря відчутно підвищиться.

Погода у столиці

У Києві 10 лютого прогнозують мокрий сніг з переходом у дощ. Вдень буде лише +3 °C. У неділю, 11 лютого, опадів у Києві не буде, потепліє до +6 °C. А вже на початку наступного тижня, у понеділок, температура сягне +12 °C.