"Дуже результативна": Зеленський підбив підсумки Мюнхенської конференції

Про це він сказав під час відеозвернення.

"Дуже результативна участь цього року. Наш український погляд на світовий порядок денний був підтриманий партнерами", - сказав президент.

За його словами, він провів зустрічі з лідерами Данії, Нідерландів, Чехії, Азербайджану, Бангладешу, Гватемали та з американськими партнерами.

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"Кожна така розмова максимально чітко підтверджувала ключовий сенс: саме Україна може зупинити Путіна і створити такі умови, щоб він був покараний за все зло, яке наробив", - додав Зеленський.