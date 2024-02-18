"Дуже результативна": Зеленський підбив підсумки Мюнхенської конференції
Президент України Володимир Зеленський заявив, що іноземні партнери на Мюнхенській конференції підтримали український погляд на світовий порядок денний
Про це він сказав під час відеозвернення.
"Дуже результативна участь цього року. Наш український погляд на світовий порядок денний був підтриманий партнерами", - сказав президент.
За його словами, він провів зустрічі з лідерами Данії, Нідерландів, Чехії, Азербайджану, Бангладешу, Гватемали та з американськими партнерами.
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"Кожна така розмова максимально чітко підтверджувала ключовий сенс: саме Україна може зупинити Путіна і створити такі умови, щоб він був покараний за все зло, яке наробив", - додав Зеленський.
- У п'ятницю, 16 лютого, Зеленський прибув із робочим візитом до Німеччини на Мюнхенську конференцію та зустрічі з партнерами. Країни підписали угоду про "безпекову співпрацю", а очільник ФРН заявив про підготовку нового пакета допомоги Україні на 1,1 млрд євро.
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