Дві години: Укренерго оприлюднив графік відключень на 25 травня
Укренерго оприлюднив графіки відключень на 25 травня, які будуть діяти для промислових та побутових споживачів по всій території України в години максимального вечірнього споживання - з 20:00 до 22:00
Про це повідомляє Укренерго.
За інформацією Укренерго, відключення не торкнуться об'єктів критичної інфраструктури, які виконують функцію життєзабезпечення населення.
"Відключення можуть бути застосовані при перевищенні визначених лімітів обсягів споживання, які Диспетчерський центр Укренерго щовечора доводить до кожного обленерго", - йдеться у повідомленні.
Згідно з повідомленням, головною причина застосування графіків відключень є наслідки ракетних ударів Росії по українських електростанціях. Так, унаслідок п’яти масованих ракетних атак із березня по травень великі теплові та гідроелектростанції не мають змоги виробляти стільки ж електроенергії, як раніше.
- Раніше повідомлялось, що у п'ятницю, 24 травня, в Україні скасували графіки відключення електроенергії.
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