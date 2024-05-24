В Україні 24 травня змінили графіки відключення світла
У п'ятницю, 24 травня, в Україні скасували графіки відключення електроенергії
Про це повідомив гендиректор компанії YASNO Сергій Коваленко.
За словами Коваленка, Укренерго змінило час відключень світла. Так, з 11:00 до 14:00 графіки не передбачаються.
"Так. НЕК Укренерго вкотре покращує свій денний прогноз - з 11 до 14 без відключень", - написав Коваленко.
Зауважимо, що раніше Укренерго повідомляло, що 24 травня в Україні відключення світла будуть протягом усієї доби.
- 24 травня в Україні хмарність заважає працювати сонячним електростанціям на максимумі.
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