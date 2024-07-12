Джапарова подала у відставку з дипломатичної служби
Постійний представник України при міжнародних організаціях у Відні Еміне Джапарова подала у відставку
Про це вона повідомила у Facebook.
"Останніми днями шириться багато різної інформації щодо мене та моєї родини. Тож для мене важливо висловити й свою позицію", - пише Джапарова.
На її думку, події, які розгорнулися навколо неї та її родини є маніпулятивними та несправедливими.
"Тому наразі мої зусилля спрямовані на убезпечення себе та своїх дітей. Я також прийняла для себе рішення не залишатися в системі МЗС та ініціювати свою відставку. Відповідну заяву я направила на імʼя міністра Д. Кулеби", - додала дипломатка.
Вона також додала: "Я не порушувала закон. Я не використовувала службове становище для досягнення приватних інтересів".
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