Джапарова подала у відставку з дипломатичної служби

Про це вона повідомила у Facebook.

"Останніми днями шириться багато різної інформації щодо мене та моєї родини. Тож для мене важливо висловити й свою позицію", - пише Джапарова.

На її думку, події, які розгорнулися навколо неї та її родини є маніпулятивними та несправедливими.

"Тому наразі мої зусилля спрямовані на убезпечення себе та своїх дітей. Я також прийняла для себе рішення не залишатися в системі МЗС та ініціювати свою відставку. Відповідну заяву я направила на імʼя міністра Д. Кулеби", - додала дипломатка.

Вона також додала: "Я не порушувала закон. Я не використовувала службове становище для досягнення приватних інтересів".