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Ексгенпрокурора Костіна планують призначити послом України в Нідерландах, - ЗМІ

Світлана Кравченко
13 грудня, 2024 п'ятниця
19:49
Суспільство Генеральний прокурор України Андрій Костін

Колишнього генерального прокурора України Андрія Костіна планують відправити послом України в Нідерланди

Зміст

Про це повідомляють джерела низки українських ЗМІ.

Як зазначило джерело Radio NV у владі, Костіна спочатку планували залишити в команді президента, але він давно хотів стати послом.

"Зараз він очікує призначення на в рамках масового призначення послів, яке анонсував президент", - додало джерело.

Інформацію про плани призначення Костіна послом підтверджують джерела УП і Суспільного, а також народний депутат Ярослав Железняк.

"По Костіну правда. Поїде у Нідерланди. Там він ще нічого не розвалював", - написав Железняк у телеграм.

Проте, як зазначає інше джерело NV, наразі жодних кандидатів на посаду генпрокурора у президента наразі немає. Обов’язки генпрокурора вже понад місяць виконує перший заступник Костіна Олексій Хоменко. 

"Виконувач обов’язків не може виконувати представницькі функції генпрокурора або підписувати жодні подання щодо народних депутатів, але депутатів це якраз влаштовує", - сказало джерело видання у депутатському корпусі.

Повідомляється, що довгий час у владі розглядали як кандидата на посаду генпрокурора голову Київської ОВА Руслана Кравченка.

Серед інших змін серед послів також планується звільнення посла у Китаї Павла Рябікіна, посла у Словенії Андрія Тарана та посолки у Канаді Юлії Ковалів.

  • Генеральний прокурор України Андрій Костін написав заяву про звільнення 22 жовтня. Цьому передував скандал із затриманням керівниці Хмельницької обласної МСЕК Тетяни Крупи, яка "заробляла" мільйони на ухилянтах. До правоохоронців потрапили вилучені під час обшуків списки її клієнтів.
  • Уже 31 жовтня президент України Володимир Зеленський звільнив Костіна з посади генпрокурора.

 

 

Теги:
Новини
Україна
Нідерланди
Офіс генпрокурора
Андрій Костін
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