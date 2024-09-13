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Головна Суспільство Екснардепу оголосили підозру в ухиленні від сплати понад 71 млн грн податків

Екснардепу оголосили підозру в ухиленні від сплати понад 71 млн грн податків

Ксенія Золотова
13 вересня, 2024 п'ятниця
09:39
Суспільство

Колишньому народному депутату України І, ІІІ-VII скликань повідомлено про підозру в ухиленні від сплати податків на суму понад 71 млн грн

Зміст

Про це повідомляє Офіс генпрокурора.

За даними слідства, екснардеп всупереч обмеженням, встановленим законодавством, створив за кордоном мережу компаній, оформлених на нього або на підконтрольних йому осіб та найближчих родичів. Він здійснював фактичне керівництво їх господарською діяльністю. Ці компанії серед іншого, одержували на банківські рахунки грошові кошти сумнівного походження, які перераховували на рахунки екснардепа. Надалі він розпоряджався цими коштами на власний розсуд, розміщуючи їх на умовах депозиту.

Впродовж 2011-2018 років підозрюваний одержав дохід в загальній сумі 387,6 млн грн, який підлягав оподаткуванню, кажуть правоохоронці. Він приховав факт отримання цього доходу та не відобразив його у податковій звітності. Відтак не нараховано та не сплачено до державного бюджету податок на доходи фізичних осіб та військовий збір, пояснили прокурори.

За результатами проведених судово-економічних експертиз встановлено ухилення підозрюваним від сплати податків на загальну суму 71,4 млн грн.

За процесуального керівництва прокурорів Офісу Генерального прокурора народному депутату України І, ІІІ-VII скликань повідомлено про підозру в ухиленні від сплати податків (ч. 3 ст. 212 КК України).

Примітка: відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.

  • Керівник компанії, що спеціалізувалася на оптовій торгівлі м’ясом та м’ясними продуктами  ухилився від сплати податків на 43 млн грн.
Теги:
Кримінал
Україна
Офіс генпрокурора
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