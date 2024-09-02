Експерт з енергетики Омельченко розповів, на скільки в Україні подорожчає пальне
Директор енергетичних програм "Центру Разумкова" Володимир Омельченко розповів, на скільки в Україні подорожчає пальне після підписання президентом України Володимиром Зеленським закону про підвищення акцизів на бензин, дизель та автогаз
Про це він розповів у етері Еспресо.
"Це рішення достатньо системне, і цей закон передбачає, що систематично будуть додатково підвищуватись ціни саме через збільшення акцизу. До 2028 року буде зростати акциз і, відповідно, ціни, в три чи чотири етапи. Мені здається, що це досить сумнівне рішення, тому що і так ціни на пальне у нас достатньо високі для громадян під час війни. Крім того, ви знаєте, що в ціні товарів і промислових товарів, і споживчих товарів, харчових товарів певною мірою нафтопродукти грають достатньо помітну роль, тому це відобразиться також і на споживчому ринку. Що стосується, на скільки підвищиться, тут нас дещо рятує ситуація на нафтовому світовому ринку, оскільки ціна на світовому ринку трошки впала на нафту, відтак і на нафтопродукти, то це підвищення не буде таким суттєвим. Наприклад, на бензин і дизпаливо, мабуть, це буде підвищення: 2 - 2,5 гривні. Але треба сказати, що це теж немало в цих умовах, це знов таки вилучення мільярдів гривень з кишень споживачів, якщо брати рік чи якийсь інший термін", - зазначив експерт.
Він наголосив, що значно подорожчає автогаз.
"Важливо підкреслити, що саме зросте серйозно автогаз, тобто пропан-бутан. Багато споживачів - автовласники і транспортні підприємства різноманітні, в тому числі і промислові підприємства, перевізники продуктів харчування, промислової продукції - працюють на автогазі. Підвищення на 5 гривень очікується, тому що практично акциз зросте в 5 разів з того рівня, який є зараз. А це значить, помітно зростуть ціни на автогаз, і тоді пропорція між ціною автогазу і бензину стане приблизно 60%. А для того, щоб було вигідно переходити, взагалі заправлятися автогазом, цей показник не має перевищувати 50%", - розповів Володимир Омельченко.
- У понеділок, 2 вересня, президент України Володимир Зеленський підписав закон про підвищення акцизів на бензин, дизель та автогаз. Він мав набути чинності ще 1 вересня
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