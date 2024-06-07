Енергоатом співпрацюватиме з французькою компанією EDF: подробиці

Про це повідомляє Енергоатом.

Договір про співробітництво підписали 6 червня керівник Енергоатому Петро Котін і старший віцепрезидент з розвитку міжнародних атомних проєктів французької компанії EDF Вакіс Рамані.

У межах угоди компанії вивчатимуть технології EPR - реактора третього покоління, технології NUWARD - малого модульного реактора, а також обмінюватимуться досвідом в експлуатації АЕС, підтримці безпеки, надійності та ефективності реакторів.

Окрім того, сторони будуть обмінюватися досвідом у постачанні ядерного палива для реакторів ВВЕР у Східній Європі, що дасть можливість країнам, які експлуатують цей тип реакторів, забезпечити незалежність від Росії.



"Україна, як і Франція, має унікальний досвід в атомній галузі. Тож наша активна співпраця та обʼєднання зусиль у збільшенні ролі ядерної енергетики на європейському континенті, сприятиме досягненню кліматичних цілей та забезпеченню стабільного виробництва чистої та безпечної електроенергії", - зазначив керівник Енергоатому.