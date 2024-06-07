Енергоатом співпрацюватиме з французькою компанією EDF: подробиці
Енергоатом підписав угоду про співробітництво з французькою компанією EDF. Компанії, зокрема, будуть обмінюватися досвідом в експлуатації АЕС
Про це повідомляє Енергоатом.
Договір про співробітництво підписали 6 червня керівник Енергоатому Петро Котін і старший віцепрезидент з розвитку міжнародних атомних проєктів французької компанії EDF Вакіс Рамані.
У межах угоди компанії вивчатимуть технології EPR - реактора третього покоління, технології NUWARD - малого модульного реактора, а також обмінюватимуться досвідом в експлуатації АЕС, підтримці безпеки, надійності та ефективності реакторів.
Окрім того, сторони будуть обмінюватися досвідом у постачанні ядерного палива для реакторів ВВЕР у Східній Європі, що дасть можливість країнам, які експлуатують цей тип реакторів, забезпечити незалежність від Росії.
"Україна, як і Франція, має унікальний досвід в атомній галузі. Тож наша активна співпраця та обʼєднання зусиль у збільшенні ролі ядерної енергетики на європейському континенті, сприятиме досягненню кліматичних цілей та забезпеченню стабільного виробництва чистої та безпечної електроенергії", - зазначив керівник Енергоатому.
- Голова компанії "Укренерго" Володимир Кудрицький заявив, що в Україні запрацює додатковий блок на АЕС в ніч з 7 на 8 червня, який дозволить тимчасово покращити ситуацію в енергосистемі.
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