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Еспресо та низка ЗМІ отримали повідомлення про замінування

Дар'я Тарасова
13 грудня, 2024 п'ятниця
15:54
Суспільство вибухотехнічна лабораторія

Еспресо та низка інших українських видань 12 грудня отримали листи з повідомленням про замінування редакцій медіа, установ та організацій у різних регіонах України

Зміст

Про це повідомляє Еспресо, "Детектор медіа" та ІМІ.

На редакційну пошту Еспресо 12 грудня надійшов лист з інформацією про замінування різних установ, освітніх закладів та редакцій медіа. Автор, представившися "ветераном АТО" та "інвалідом війни", заявив, що нібито заклав у будівлю редакції "саморобний вибуховий пристрій". Відправник листа погрожує віддалено привести його в дію протягом п’яти діб.

Він перерахував адреси установ, які начебто заміновані. І хоча серед указаних адрес не було адреси Еспресо, у тексті листа відправник написав: "Я замінував вашу будівлю".

Серед перерахованих установ згадані, зокрема посольство США та відділ поліції в аеропорту "Бориспіль". Як пише "Детектор медіа", в листі, що надійшов на адресу їхньої редакції, у тексті вказані назви медіа та їхні адреси, яких не існує насправді, як-от "Телеканал Львів" на вулиці Ломоносова у Львові (такого телеканалу у Львові не існує, а відповідну вулицю перейменували ще в 1993 році).

Автор закликає "вийти на мітинг проти свавілля влади", "захопити владу силою", а також використовує мову ворожнечі щодо президента Володимира Зеленського та його дружини.

За інформацією ІМІ, схожі листи отримали також філії НСТУ "Суспільне Рівне" та "Суспільне Луцьк". Луцька філія Суспільного викликала наряд поліції, який обійшов усі приміщення і склав протокол. Рівненська філія тимчасово евакуювала персонал. Аналогічні листи отримали щонайменше п’ять запорізьких онлайн-медіа: "Перший Запорізький", "Акцент", "Запорізький центр розслідувань", Zprz.City та inform.zp.ua.

Наприкінці листа автор дякує за підготовку і фінансування картелю "Хімпром" і "адміністрації Даркнет Форуму Рутор".

За даними "Слідства.Інфо", наркокартель "Хімпром" — злочинне угруповання, яке може стояти за мережею розповсюдження синтетичних наркотиків в Україні та Росії. Проти картелю в Україні відкрито цілу низку кримінальних проваджень, його діяльність описано в десятках судових рішень.

"Даркнет Форум Рутор" — реальна спільнота на тіньовому ринку інтернету, яка пропонує клієнтам незаконні угоди та "азартні розваги".
 

Теги:
Новини
суспільне мовлення
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