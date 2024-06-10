Фестиваль “Протасів Яр” пам’яті Романа Ратушного стартує 15 червня: оголошено програму дня відкриття
15 червня в Києві відкривається другий фестиваль “Протасів Яр” пам’яті громадського активіста і розвідника 93-ї бригади “Холодний яр” Романа Ратушного. Протягом усього літа на галявині Протасу пройдуть чотири дні фестивалю
Фестиваль “Протасів Яр” пам’яті Романа Ратушного відбувається за сприяння Міжнародного фонду “Відродження”.
Еспресо - інформаційний партнер фестивалю.
Другий фестиваль “Протасів Яр” пам’яті Романа Ратушного традиційно поєднує кілька напрямів: мистецький (концерти, поетичні читання); демократії та прав людини (дискусії, розмови, лекції, покази і обговорення документальних фільмів); історичний (лекції, екскурсії).
Під час усіх фестивальних днів діятиме також дитяча програма.
Програма Дня відкриття фестивалю “Протасів Яр” пам’яті Романа Ратушного 15 червня:
15:00 - 15:50 Офіційне відкриття фестивалю "Протасів Яр" пам’яті Романа Ратушного
Учасники: Світлана Поваляєва, письменниця, журналістка, Мирослава Барчук, журналістка, віцепрезидентка PEN Україна, Юля Бартле, голова ГО "Захистимо Протасів яр", Григорій Баран, директор програми "Соціальний капітал" МФ "Відродження".
Спеціальна гостя: Ярина Чорногуз, письменниця, лауреатка Шевченківської премії, військовослужбовиця ЗСУ.
Модераторка: Тетяна Власова, письменниця, культурна менеджерка.
Локація: Галявина в Протасовому Яру (орієнтир — нижня заправка WOG, вул. Солом'янська, 40-А).
16:00 - 17:00 Дискусія "Повернення територій, земель: досвід місцевих громад"
Учасники: Марина Чижова, Херсонська ініціатива "Книги в укритті", Аеліта Горбунова, Херсонська ініціатива "Книги в укритті", Крістіна Шевченко, директорка ГО "Ініціативна молодь українського Нью-Йорка", Олена Довгополова, архітекторка INAKSHI architects, міська активістка, донеччанка в Сумах, Юлія Бартле, голова ГО "Захистимо Протасів Яр".
Модераторка: Уляна Джурляк, архітектора, дослідниця моделей підвищення спроможностей громад.
Локація: Галявина на Протасовому Яру (орієнтир — нижня заправка WOG, вул. Солом'янська, 40-А).
17:10 - 18:10 Дискусія "Війна і повернення свого"
Учасники: Катерина Калитко, письменниця, лауреатка Шевченківської премії, Богдан Логвиненко, журналіст, Олена Зарецька, художниця, керівниця фонду Алли Горської та Віктора Зарецького.
Модераторка: Софія Челяк, журналістка, програмна директорка ГО "Форум видавців".
Локація: Галявина на Протасовому Яру (орієнтир — нижня заправка WOG, вул. Солом'янська, 40-А).
18:20 - 19:00 Лекція "Повернення мистецтва, вкраденого росіянами: що робити зараз".
Учасник: Богдан-Олег Горобчук, соціолог культури, автор YouTube каналів "Кандидат цинічних наук" та "Культуртригер".
Локація: Галявина на Протасовому Яру (орієнтир — нижня заправка WOG, вул. Солом'янська, 40-А).
19:30 - 20:20 Гурт KURBASY
KURBASY — авангардовий музичний проєкт, створений у Театрі імені Леся Курбаса у Львові. Гурт творить цілі світи, де музика, театральні образи і візуальні форми підсилюють одне одного і надихають пригадати себе в архаїчних кодах. "Наша музика — це пошук, І ми ніколи точно не знаємо, куди приведе нас та чи інша пісня. Якщо нам вдається її прожити — це велике щастя!" — Наталія Рибка-Пархоменко.
Локація: Інститут біоенергетичних культур і цукрових буряків НААН України (вул. Клінічна, 25).
20:20 - 20:40 Поетичні читання: Катерина Калитко, письменниця, лауреатка Шевченківської премії, та Світлана Поваляєва, письменниця, журналістка
Локація: Інститут біоенергетичних культур і цукрових буряків НААН України (вул. Клінічна, 25).
20:40 - 21:40 Гурт NAZVA
NAZVA — галицько-донбаський гурт, фіналісти Нацвідбору на Євробачення-2024. Свою музику ідентифікують як "альтернативний етноарт хаос", яку створюють двоє людей на контрабасі, альті, клавіші та флор-томі.
Локація: Інститут біоенергетичних культур і цукрових буряків НААН України (вул. Клінічна, 25).
Фестиваль “Протасів Яр” пам’яті Романа Ратушного засновано торік громадською організацією "Захистимо Протасів яр" і громадою Протасового яру за сприяння Міжнародного фонду "Відродження". Цього року співорганізатором фестивалю стала ГО “Форум видавців”.
Співорганізатори фестивалю “Протасів Яр” пам’яті Романа Ратушного: Форум видавців, ГО "Захистимо Протасів яр", Український ПЕН.
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