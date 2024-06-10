Фестиваль “Протасів Яр” пам’яті Романа Ратушного стартує 15 червня: оголошено програму дня відкриття 

Фестиваль “Протасів Яр” пам’яті Романа Ратушного відбувається за сприяння Міжнародного фонду “Відродження”.

Еспресо - інформаційний партнер фестивалю.

Другий фестиваль “Протасів Яр” пам’яті Романа Ратушного традиційно поєднує кілька напрямів: мистецький (концерти, поетичні читання); демократії та прав людини (дискусії, розмови, лекції, покази і обговорення документальних фільмів); історичний (лекції, екскурсії).

Під час усіх фестивальних днів діятиме також дитяча програма.

Програма Дня відкриття фестивалю “Протасів Яр” пам’яті Романа Ратушного 15 червня:

15:00 - 15:50 Офіційне відкриття фестивалю "Протасів Яр" пам’яті Романа Ратушного

Учасники: Світлана Поваляєва, письменниця, журналістка, Мирослава Барчук, журналістка, віцепрезидентка PEN Україна, Юля Бартле, голова ГО "Захистимо Протасів яр", Григорій Баран, директор програми "Соціальний капітал" МФ "Відродження".

Спеціальна гостя: Ярина Чорногуз, письменниця, лауреатка Шевченківської премії, військовослужбовиця ЗСУ.

Модераторка: Тетяна Власова, письменниця, культурна менеджерка.

Локація: Галявина в Протасовому Яру (орієнтир — нижня заправка WOG, вул. Солом'янська, 40-А).

16:00 - 17:00 Дискусія "Повернення територій, земель: досвід місцевих громад"

Учасники: Марина Чижова, Херсонська ініціатива "Книги в укритті", Аеліта Горбунова, Херсонська ініціатива "Книги в укритті", Крістіна Шевченко, директорка ГО "Ініціативна молодь українського Нью-Йорка", Олена Довгополова, архітекторка INAKSHI architects, міська активістка, донеччанка в Сумах, Юлія Бартле, голова ГО "Захистимо Протасів Яр".

Модераторка: Уляна Джурляк, архітектора, дослідниця моделей підвищення спроможностей громад.

Локація: Галявина на Протасовому Яру (орієнтир — нижня заправка WOG, вул. Солом'янська, 40-А).

17:10 - 18:10 Дискусія "Війна і повернення свого"

Учасники: Катерина Калитко, письменниця, лауреатка Шевченківської премії, Богдан Логвиненко, журналіст, Олена Зарецька, художниця, керівниця фонду Алли Горської та Віктора Зарецького.

Модераторка: Софія Челяк, журналістка, програмна директорка ГО "Форум видавців".

Локація: Галявина на Протасовому Яру (орієнтир — нижня заправка WOG, вул. Солом'янська, 40-А).

18:20 - 19:00 Лекція "Повернення мистецтва, вкраденого росіянами: що робити зараз".

Учасник: Богдан-Олег Горобчук, соціолог культури, автор YouTube каналів "Кандидат цинічних наук" та "Культуртригер".

Локація: Галявина на Протасовому Яру (орієнтир — нижня заправка WOG, вул. Солом'янська, 40-А).

19:30 - 20:20 Гурт KURBASY

KURBASY — авангардовий музичний проєкт, створений у Театрі імені Леся Курбаса у Львові. Гурт творить цілі світи, де музика, театральні образи і візуальні форми підсилюють одне одного і надихають пригадати себе в архаїчних кодах. "Наша музика — це пошук, І ми ніколи точно не знаємо, куди приведе нас та чи інша пісня. Якщо нам вдається її прожити — це велике щастя!" — Наталія Рибка-Пархоменко.

Локація: Інститут біоенергетичних культур і цукрових буряків НААН України (вул. Клінічна, 25).

20:20 - 20:40 Поетичні читання: Катерина Калитко, письменниця, лауреатка Шевченківської премії, та Світлана Поваляєва, письменниця, журналістка

Локація: Інститут біоенергетичних культур і цукрових буряків НААН України (вул. Клінічна, 25).

20:40 - 21:40 Гурт NAZVA

NAZVA — галицько-донбаський гурт, фіналісти Нацвідбору на Євробачення-2024. Свою музику ідентифікують як "альтернативний етноарт хаос", яку створюють двоє людей на контрабасі, альті, клавіші та флор-томі.

Локація: Інститут біоенергетичних культур і цукрових буряків НААН України (вул. Клінічна, 25).

Фестиваль “Протасів Яр” пам’яті Романа Ратушного засновано торік громадською організацією "Захистимо Протасів яр" і громадою Протасового яру за сприяння Міжнародного фонду "Відродження". Цього року співорганізатором фестивалю стала ГО “Форум видавців”.

Співорганізатори фестивалю “Протасів Яр” пам’яті Романа Ратушного: Форум видавців, ГО "Захистимо Протасів яр", Український ПЕН.