Головна English Еспресо.Захід Еспресо.Біла Церква
Espreso.tv
en
Головна
English Еспресо.Захід Еспресо.Біла Церква
Війна з Росією: хроніка
Пояснюємо
Головна Суспільство Фіктивні інвалідності: що загрожує Крупі та як слідство може стягнути неправомірно виплачені кошти, - пояснює юрист Центру протидії корупції Колюхов
Ексклюзив

Фіктивні інвалідності: що загрожує Крупі та як слідство може стягнути неправомірно виплачені кошти, - пояснює юрист Центру протидії корупції Колюхов

Тетяна Нижник
23 жовтня, 2024 середа
19:47
Суспільство

Юрист Центру протидії корупції Роман Колюхов прокоментував корупційні схеми у МСЕК

Зміст

Про це він розповів в етері телеканалу "Еспресо".

"Чи буде притягнуто до відповідальності когось вищестоящого? Думаю так, зокрема в кейсі Тетяни Крупи. Їй загрожує реальний тюремний термін і конфіскація майна. Відповідно, я передбачаю, що одним із варіантів розвитку цієї ситуації може бути запропонована угода зі слідством про визнання винуватості. Крупі можуть запропонувати умовний або мінімальний термін ув’язнення в обмін на здачу інших осіб, пов’язаних з цією схемою. Інший шлях — коли слідство самостійно встановлює цих осіб і виходить на їхній слід", - зазначив Колюхов.

Читайте також: Торговці інвалідністю: як корупційні скандали у МСЕК призвели до скликання РНБО і ліквідації структури

У такому випадку, якщо буде встановлено, що цим особам виплачували соціальні гарантії у зв’язку з фіктивною інвалідністю, то цілком можливо, що в рамках кримінального провадження можна буде стягнути ці кошти як неправомірно виплачені з відповідного фонду, каже юрист.

"Інший варіант — цивільні позови, якщо, наприклад, буде скасовано рішення про інвалідність поза рамками кримінального провадження. Тобто, як мінімум, два теоретичні механізми стягнення цих коштів є.  Головне, щоб увага до цього кейсу не згасала. Коли буде прикута увага журналістів і громадськості, то дуже важко буде в судах через різні процесуальні нюанси поховати ці справи", - резюмував він.

  • 4 жовтня ДБР викрило керівницю Хмельницького обласного центру медико-соціальної експертизи  Тетяну Крупу на незаконному збагаченні у великих розмірах, можуть бути причетними інші члени родини. Під час обшуків знайшли готівки в еквіваленті $6 млн. При цьому  Тетяна Крупа намагалась викинути у вікно майже пів мільйона доларів.
  • Пізніше стало відомо, що в арештованої керівниці Хмельницької МСЕК знайшли 21,5 млн грн у польському банку.
  • Згодом п’ятдесят прокурорів Хмельниччини на чолі з обласним прокурором Олійником оформили інвалідність, "дахуючи" корупційну схему Слуги народу Крупи у МСЕК та Пенсійному фонді.
  • У вівторок, 22 жовтня, президент України Володимир Зеленський провів засідання Ради національної безпеки і оборони щодо ситуації з МСЕК і зловживань посадових осіб державних органів з отриманням інвалідності. Також президент підписав указ №732/2024, яким з 31 грудня 2024 року медико-соціальні експертні комісії будуть ліквідовані.
Теги:
Здоров'я
Медицина
скандал
Хмельниччина
корупція в Україні
ДБР
Читайте також:
Автор Марина Клюєва
21 жовтня, 2024 понедiлок
Південна Корея зацікавлена, щоб бійці КНДР, які отримають бойовий досвід в Україні, не повернулися, - Defense Express
путін і Моді
Автор Дар'я Куркіна
23 жовтня, 2024 середа
Сі Цзіньпін, Моді та Гуттереш обговорили з Путіним війну в Україні на саміті БРІКС у Казані
Навчання НАТО REPMUS 24
Автор Світлана Кравченко
21 жовтня, 2024 понедiлок
Під час навчань НАТО вперше випробували українську бойову систему Delta
  • USD 41.09
    Купівля 41.09
    Продаж 41.56
  • EUR
    Купівля 44.45
    Продаж 45.17
e-live
  • Актуальне
  • Важливе
2024, середа
23 жовтня
21:17
Олександр Усик і Тайсон Фʼюрі
Усик та Фʼюрі провели першу битву поглядів та пресконференцію перед реваншем
21:10
Ексклюзив
НАТО
"Усі все розуміють": журналіст Цимбалюк пояснив, як НАТО мало б відреагувати на залучення військ КНДР у війні РФ проти України
21:02
Аналітика
Сергій Згурець, український журналіст, військовий експерт
Чи справді є 200 пілотів на F-16, нові подробиці про бійців КНДР та новий дрон-імітація росіян "Пародія". Колонка Сергія Згурця
20:47
діти, злочини росії
На Донеччині в зоні активних бойових дій перебувають 748 дітей, - ОВА
20:46
лукашенко, путін
"Маячня, Путін ніколи на це не піде": Лукашенко відреагував на інформацію про війська КНДР в Україні
20:29
Прапор США
США ухвалили рішення надати Україні $20 млрд за рахунок заморожених активів РФ
20:22
Анонс
У Києві відбудеться форум "Демократія під час війни: досвід України та уроки для світу"
20:01
OPINION
Ті, хто списали нації, — поквапилися
19:49
Німеччина уряд
МЗС Німеччини викликало дипломата КНДР через відправлення північнокорейських військових у РФ
19:35
Оновлено
Європарламент
ЄС остаточно підтримав позику Україні до €35 млрд з використанням російських активів
19:32
OPINION
Стійкість нації: демографічні виклики та майбутнє України
19:32
прапор Білорусі
У Білорусі двох українців засудили до 20 років за нібито підготовку до терактів
19:21
Віктор Орбан
Орбан заявив, що ЄС прагне втягнути Угорщину у війну в Україні
19:17
Оновлено
Балістика, ракета, шахед, дрон, атака
Росія атакувала Україну "шахедами". Ситуація ввечері 23 жовтня
19:14
Оновлено
теракт Турція
У Анкарі стався теракт біля об'єкта аерокосмічної компанії: 4 людини загинули, є поранені
19:10
Ексклюзив
Росіяни збираються використовувати війська КНДР як штурмову піхоту, - Defense Express
19:09
Давид Арахамія
Арахамія та Кім взяли на поруки нардепку, підозрювану в незаконному збагаченні на понад 20 млн грн
19:04
Міністерство оборони
Міноборони почало приймати онлайн заявки на кодифікацію нових зразків озброєння
18:58
Іван Юрич, Рома
"Треба з’їсти суперника": тренер "Роми" зробив амбітну заяву напередодні матчу з "Динамо"
18:55
Оновлено
Нікополь
РФ протягом дня 20 разів атакувала Нікопольщину: поранено 4 людей
18:29
Збираємо кошти на ударний безпілотник "Вампір" для взводу ударних БПЛА 115 ОМБр
18:27
Інфографіка
Ціни на пальне АЗС
Ціни на пальне сьогодні: скільки коштують бензин, газ і дизель
18:23
Марія Захарова
Росія пообіцяла "жорстку реакцію", якщо Південна Корея втрутиться у війну в Україні
18:16
Письменник і військовий Вишебаба пояснив, чому важливо спілкуватися українською за кордоном
18:07
Харків отримає 35 млн євро від ЄБРР на підтримку критичної інфраструктури
18:02
OPINION
А навіщо ліквідовувати МСЕК?
17:44
червоний хрест гумдопомога
РФ зруйнувала офіс Українського Червоного Хреста на Донеччині
17:44
Оновлено
БРІКС
В одному з пунктів декларації саміту БРІКС згадали про Україну: в МЗС відреагували
17:31
Херсонська область
На Херсонщині через обстріли РФ загинули дві людини
17:26
Кабмін
Кабмін дозволив повторну перевірку підприємств на "критичність" для бронювання від мобілізації
17:26
Ексклюзив
НАТО
В Європі не знають як реагувати й діяти через залучення Росією військ КНДР у війні проти України, - кореспондентка Висоцька
17:20
Олег Синєгубов
У Харківській ОВА заявили про зниження темпів евакуації з Куп'янщини: росіяни бʼють по переправах
16:59
Тібо Куртуа і Андрій Лунін (позаду)
Головний конкурент Луніна в "Реалі" Куртуа травмувався перед матчем з "Барселоною"
16:57
Служба безпеки України
У Полтаві затримали двох юнаків, які підпалювали службові авто Сил оборони
16:56
ЗСУ
На фронті від початку доби сталося 79 боєзіткнень: окупанти найактивніші на Покровському та Курахівському напрямках
16:51
евакуація
З Мирнограда на Донеччині евакуювали всіх дітей, у Покровську їх залишається 59, - голова ОВА Філашкін
16:43
Сі Цзіньпін в США
Сі Цзіньпін намагається одночасно погрожувати Заходу й Москві, - експерт-міжнародник Краєв
16:42
З тимчасово окупованих територій повернули ще шість дітей
16:36
Огляд
гроші родини Крупи
Торговці інвалідністю: як корупційні скандали у МСЕК призвели до скликання РНБО і ліквідації структури
16:31
Сергій Долганський, Ворскла
"Ворскла" звільнила Долганського з посади головного тренера
Більше новин
Про нас

Передрук та інше використання матеріалів, що розміщені на сайті дозволяється за умови посилання на espreso.tv. Інтернет-видання можуть використовувати матеріали сайту, розміщувати відео за умови гіперпосилання на espreso.tv. Заборонено передрук та використання матеріалів, у яких міститься посилання на агентства Iнтерфакс-Україна, УНIАН, Reuters, Associated Press. Матеріали позначені міткою "Реклама", "Новини компаній", "Пресреліз", "PR", "Партнерський матеріал" публікуються на правах реклами, з питань реклами звертайтесь за адресою [email protected]. Курси валют надані kurs.com.ua


  • © 2024 ESPRESO.TV