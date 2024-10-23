Фіктивні інвалідності: що загрожує Крупі та як слідство може стягнути неправомірно виплачені кошти, - пояснює юрист Центру протидії корупції Колюхов

Про це він розповів в етері телеканалу "Еспресо".

"Чи буде притягнуто до відповідальності когось вищестоящого? Думаю так, зокрема в кейсі Тетяни Крупи. Їй загрожує реальний тюремний термін і конфіскація майна. Відповідно, я передбачаю, що одним із варіантів розвитку цієї ситуації може бути запропонована угода зі слідством про визнання винуватості. Крупі можуть запропонувати умовний або мінімальний термін ув’язнення в обмін на здачу інших осіб, пов’язаних з цією схемою. Інший шлях — коли слідство самостійно встановлює цих осіб і виходить на їхній слід", - зазначив Колюхов.

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У такому випадку, якщо буде встановлено, що цим особам виплачували соціальні гарантії у зв’язку з фіктивною інвалідністю, то цілком можливо, що в рамках кримінального провадження можна буде стягнути ці кошти як неправомірно виплачені з відповідного фонду, каже юрист.

"Інший варіант — цивільні позови, якщо, наприклад, буде скасовано рішення про інвалідність поза рамками кримінального провадження. Тобто, як мінімум, два теоретичні механізми стягнення цих коштів є. Головне, щоб увага до цього кейсу не згасала. Коли буде прикута увага журналістів і громадськості, то дуже важко буде в судах через різні процесуальні нюанси поховати ці справи", - резюмував він.