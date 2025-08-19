Головна English Еспресо.Захід Еспресо.Біла Церква
Food for Ukraine: 3,5 роки підтримки українців. Спецпроєкт "Війна за незалежність. Боротьба триває"
Партнерський матеріал

Food for Ukraine: 3,5 роки підтримки українців. Спецпроєкт "Війна за незалежність. Боротьба триває"

Юлія Юліна
19 серпня, 2025 вiвторок
15:27
Суспільство

З початку повномасштабної війни благодійний фонд Food for Ukraine у партнерстві з мережею супермаркетів NOVUS передав українцям 129 вантажівок гуманітарної допомоги — це харчові продукти та необхідні товари для тих, хто цього найбільше потребує

Зміст

Про це йдеться у сюжеті Еспресо.

Підтримку отримали соціально незахищені українці: діти, які втратили батьків, літні люди, особи з інвалідністю, ВПО. Часто це мешканці модульних містечок або зруйнованих домівок.

"Наш фонд із самого початку допомагав людям в Україні, щоб полегшити їхнє життя. Це особи з інвалідністю, діти з інвалідністю, переселенці. Для нас дуже важливо, щоб ці люди мали трохи легше життя", — розповів журналістам керівник фонду Неріюс Удренас.

Фонд заснував у Литві бенефіціар мережі NOVUS Раймондас Туменас. З перших днів повномасштабного вторгнення РФ він об’єднав меценатів і волонтерів, аби жоден українець у біді не залишився без підтримки.

Ганна, багатодітна мати й вдова загиблого захисника, зазначила, що не впоралась би без підтримки благодійників.

"У мене троє діток: двоє від першого шлюбу і третій синок – дитина загиблого героя, в мене чоловік загинув під Курськом. Ми дуже вдячні фонду Food for Ukraine за допомогу, тому що самостійно ми не справляємося, дуже важко", - сказала вона.

Валентина, літня переселенка з Луганщини, каже, що в пакунку є все необхідне: тушкованка, молоко, солодощі, мило.

Окрім цього, NOVUS підтримує інші благодійні проєкти. У межах проєкту “Велике маленьке серце” зібрали 18 млн грн на лікування та підтримку маленьких пацієнтів з вадами серця. Зібрані кошти спрямували на сучасне оснащення в інституті серцево-судинної хірургії ім. Амосова.

Ще 6 млн грн компанія спрямувала на будівництво сучасного освітнього простору для дітей Bucha School.

Для потреб армії, у рамках ініціативи "1 грн для 3 ОШБР", де 1 гривня прибутку з кожної одиниці власної ТМ NOVUS передається третій на потреби 3 ОШБР, вдалося акумулювати 25 млн грн, а загалом від початку повномасштабної війни — понад 36 млн грн завдяки різним благодійним проєктам, серед яких "Сіль воля" та благодійні забіги.

Тільки за 2024 рік компанія сплатила 2,58 млрд грн податків, що є значним внеском у підтримку держави.

129 машин допомоги — тисячі врятованих історій. Food for Ukraine та NOVUS продовжують працювати, щоб кожен українець знав: у біді він не залишиться сам.

