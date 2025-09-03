Гадаю, що скоро підозрюваний у вбивстві Парубія почне змінювати свої покази, - журналіст Савельєв

Таку думку в етері Еспресо висловив журналіст, головний редактор газети "Ратуша", ветеран ЗСУ Микола Савельєв.

"Нам нічого не відомо про вбивцю Андрія Парубія. Я намагався знайти його біографію. Окрім інформації про те, що підозрюваний був зареєстрований ФОПом на вулиці Котляревського, я нічого більше не знайшов. Хто він, що він залишається невідомим. Я знайшов дописи однокласників загиблого “Лемберга”, які кажуть, що в його житті батька ніколи не було. І тут раптом якісь ніжні батьківські почуття навіть не до сина, а до залишків сина. Я б ще зрозумів, якби син був у полоні і його цим шантажували", - вважає Савельєв.

Журналіст вважає, що підозрюваний намагається знайти фейкові причини, які спонукали його скоїти злочин.

"Вбивця Андрія Парубія ніколи не займався сином і тут раптом згадав про нього. Тобто, росіяни пообіцяли йому віддати залишки сина за вбивство політика. Надто просте ставлення у підозрюваного до цього всього. Сьогодні він намагається знайти фейкові причини вбивства Андрія Парубія. Йому просто потрібно натякнути, що за цей злочин він може піти на довічне, а не на обмін. Я гадаю, що коли адвокат відкриє перед ним ці карти й він зрозуміє, що ні на який обмін не піде, він почне змінювати покази. Бо зараз він такий розслабний, заявляє, що не хоче ні з ким спілкуватись і т.д. Коли зрозуміє, що йому світить, то буде він спілкуватись із задоволенням", - додав він.

Що відомо про вбивство Андрія Парубія

30 серпня близько 12:00 у Львові на вулиці застрелили колишнього голову Верховної Ради, народного депутата Андрія Парубія. Невідомий нападник, переодягнений кур’єром служби доставки, наблизився до Парубія і здійснив приблизно вісім пострілів. Парубій отримав смертельні поранення і помер на місці події. Кілеру вдалося втекти з місця злочину на електровелосипеді, використовуючи маскування під кур'єра Glovo.

Менш ніж за дві доби після вбивства правоохоронці вийшли на слід підозрюваного. Підозрюваного вистежили у Хмельницькій області. Близько першої години ночі 1 вересня міністр внутрішніх справ Ігор Клименко повідомив, що в результаті спільної операції поліції та СБУ в Хмельницькій області затримано ймовірного вбивцю Андрія Парубія. Того ж дня, 1 вересня, йому офіційно повідомили про підозру у скоєнні умисного вбивства.

Напередодні в ЗМІ циркулювала інформація щодо мотиву злочину: нібито російські спецслужби пропонували підозрюваному віддати тіло його безвісти зниклого сина в обмін на вбивство українського політика.

Галицький райсуд Львова у вівторок, 2 вересня, відправив Михайла Сцельнікова під варту на 60 днів без права внесення застави. Йому загрожує довічне ув'язнення.



