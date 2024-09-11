"Ганебний замах на українську ідентичність": польський сейм засудив депортацію дітей з України до РФ

Про це повідомляє Радіо Свобода.

Зміст документа, проєкт якого представила президія сейму, зачитала віцемаршалок Моніка Веліховська.

"Сейм Республіки Польща однозначно засуджує викрадення українських дітей з метою їх незаконного усиновлення та русифікації. Дії Російської Федерації та Республіки Білорусь, що співпрацює з нею, є ганебним замахом на українську ідентичність, вони порушують Конвенцію ООН про запобігання злочину геноциду та покарання за нього, а також Конвенцію ООН про права дитини, ініціатором якої була Польща", - йдеться в документі.

Законодавці додали, що вважають своїм обов’язком захищати права, прописані в Конвенції. Зокрема, йдеться про право дитини знати своїх батьків і залишатися під їхньою опікою, а також право зберігати свою ідентичність, в тому числі громадянство, прізвище та родинні стосунки.

"Ми рішуче виступаємо проти порушення міжнародних норм шляхом системних дій російської влади, включно з президентськими указами, які спрощують усиновленню дітей, позбавлених батьківського піклування, і надання їм російського громадянства", - йдеться в тексті ухвали.

Як підкреслили в палаті, "про злочинний характер цих дій" свідчить видача Міжнародним кримінальним судом ордера на арешт президента Росії Володимира Путіна й уповноваженої з прав дитини Марії Львової-Бєлової.

"Сейм Республіки Польща очікує від міжнародного співтовариства виконання цього рішення та вжиття заходів для покарання винних у воєнних злочинах, скоєних проти українського народу", – додали депутати.

Зазначається, що польський сейм закликав міжнародну спільноту долучитися до ініціатив, спрямованих на повернення українських дітей додому, а також "якнайшвидше припинити незаконні викрадення і зробити можливим повернення українських дітей на батьківщину".