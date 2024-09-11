"Ганебний замах на українську ідентичність": польський сейм засудив депортацію дітей з України до РФ
Польський сейм засудив викрадення Росією українських дітей і назвав це "ганебним замахом на українську ідентичність". Відповідну резолюцію сейму сьогодні підтримали депутати
Про це повідомляє Радіо Свобода.
Зміст документа, проєкт якого представила президія сейму, зачитала віцемаршалок Моніка Веліховська.
"Сейм Республіки Польща однозначно засуджує викрадення українських дітей з метою їх незаконного усиновлення та русифікації. Дії Російської Федерації та Республіки Білорусь, що співпрацює з нею, є ганебним замахом на українську ідентичність, вони порушують Конвенцію ООН про запобігання злочину геноциду та покарання за нього, а також Конвенцію ООН про права дитини, ініціатором якої була Польща", - йдеться в документі.
Законодавці додали, що вважають своїм обов’язком захищати права, прописані в Конвенції. Зокрема, йдеться про право дитини знати своїх батьків і залишатися під їхньою опікою, а також право зберігати свою ідентичність, в тому числі громадянство, прізвище та родинні стосунки.
"Ми рішуче виступаємо проти порушення міжнародних норм шляхом системних дій російської влади, включно з президентськими указами, які спрощують усиновленню дітей, позбавлених батьківського піклування, і надання їм російського громадянства", - йдеться в тексті ухвали.
Як підкреслили в палаті, "про злочинний характер цих дій" свідчить видача Міжнародним кримінальним судом ордера на арешт президента Росії Володимира Путіна й уповноваженої з прав дитини Марії Львової-Бєлової.
"Сейм Республіки Польща очікує від міжнародного співтовариства виконання цього рішення та вжиття заходів для покарання винних у воєнних злочинах, скоєних проти українського народу", – додали депутати.
Зазначається, що польський сейм закликав міжнародну спільноту долучитися до ініціатив, спрямованих на повернення українських дітей додому, а також "якнайшвидше припинити незаконні викрадення і зробити можливим повернення українських дітей на батьківщину".
- У грудні минулого року уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець повідомив, що офіційно підтверджено депортацію Росією 19 540 українських дітей.
- У червні цього року українська розвідка запустила портал з інформацією про посадовців з РФ та Білорусі, які причетні до депортації дітей з України
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