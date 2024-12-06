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Генсек Ради Європи Берсе заявив про намір призначити спецпредставника у справах українських дітей

Катерина Ганжа
6 грудня, 2024 п'ятниця
12:17
Суспільство Ален Берсе

Віце-прем’єр-міністерка з питань європейської та євроатлантичної інтеграції - міністерка юстиції України Ольга Стефанішина провела зустріч із Генеральним секретарем Ради Європи Аленом Берсе, під час якої він повідомив про плани призначити спеціального представника у справах українських дітей

Зміст

Про це повідомляє Міністерство юстиції України. 

Зазначається, що під час зустрічі, зокрема, обговорювалося питання повернення українських дітей, незаконно депортованих Росією. 

Ольга Стефанішина повідомила, що Мін’юст створює реєстр депортованих дітей та відзначила важливість приєднання Ради Європи до Міжнародної коаліції за повернення українських дітей. Вона наголосила, що реєстр депортованих дітей стане надійним джерелом даних про кожну дитину, незалежно від тривалості її перебування на території РФ. Вона також розповіла про нещодавно ухвалене законодавство, яке визначає статус депортованої дитини.

"Тобто, в будь-який час протягом 10, 20 чи 30 років після війни, людина матиме цей статус. Вона буде в базі даних, навіть якщо всі ці роки перебувала на території РФ. Говорячи про правосуддя і післявоєнний порядок, дуже важливо, щоб ми мали дані з реєстру депортованих дітей, які підтвердять, що та чи інша людина має статус примусово депортованої, а не колаборанта чи ще когось", - підкреслила Ольга Стефанішина.

Ален Берсе зі свого боку зауважив на планах призначити Спеціального представника у справах українських дітей.

Також йшлося і про прогрес у роботі Міжнародного реєстру збитків, як складової міжнародного компенсаційного механізму. Ольга Стефанішина підкреслила, що Україна розраховує на створення Комісії з розгляду заяв та Компенсаційного фонду, як його наступних елементів.

"Міжнародний реєстр збитків – це не лише інструмент обліку. Ми розглядаємо його як основне джерело й надійну базу даних про збитки для притягнення Росії до відповідальності", - зазначила Стефанішина.

Генсекретар запевнив, що Рада Європи забезпечить продовження роботи Міжнародного реєстру збитків. Він повідомив, що зараз йде активна робота над створенням Комісії з розгляду заяв. 

Своєю чергою Ольга Стефанішина акцентувала на важливості того, щоб майбутній Компенсаційний фонд поповнювався коштом конфіскованих активів РФ, а також на лідерстві Ради Європи в цьому питанні.

  • Генеральний секретар Ради Європи Ален Берсе розповів про низку конкретних викликів і пріоритетів, зокрема наголосив на підтримці України у війні проти РФ. 
Теги:
Новини
Україна
Росія
злочини проти людяності
Війна з Росією
окупанти
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