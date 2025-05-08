Глава СБУ Малюк, Мадяр, активіст Петриченко: Зеленський підписав укази про присвоєння звання Герой України
Президент Володимир Зеленський 8 травня підписав укази про присвоєння звання Герой України українським військовим, зокрема, майору ЗСУ Роберту "Мадяр" Бровді, військовому й активісту Павлу Петриченко, а також главі СБУ Василю Малюку
Відповідні укази оприлюднені на сайті ОП.
Указами Зеленського звання Герой України з удостоєнням ордена "Золота Зірка" присвоїли: командиру 414 бригади безпілотних систем "Птахи Мадяра" Роберту Бровді; громадському активісту та військовому 59 бригади Павлу Петриченко (посмертно); очільнику Служби безпеки Василю Малюку.
Також звання присвоїли молодшому лейтенанту Олександру Гарану; лейтенанту Андрію Кіяненку; полковнику Ігорю Пархоменку; полковнику Павлу Розлачу; підполковнику Сергію Рощину.
Звання Герой України з удостоєнням ордена "Золота Зірка" присвоєно посмертно сержанту Володимиру Тодору; старшому солдату Анатолію Тегзі та старшому солдату Олександру Кандаурову.
- 1 травня Зеленський надав прикордонникові Ростиславу Кондричу звання "Герой України" із врученням ордена "Золота Зірка".
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