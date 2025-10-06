Гнатковський: Українець - це інформаційна гігієна, вироблення смаку, почуття власної гідності та інтелектуальний розвиток

Таку думку висловив театральний актор, режисер Олексій Гнатковський в інтерв’ю Лесі Вакулюк на Еспресо.

"Як вчити дітей бути українцями? Інформаційна гігієна, вироблення смаку, почуття власної гідності і інтелектуальний розвиток. Ось це і є українець. Сучасний, розвинутий, успішний, переможець. Бути українцем - це не лише володіти українською мовою. І це, напевно, не найперше. А перше бути українцем - це бути успішним українцем, мати хорошу освіту, мати хороший смак, почуття власної гідності. Революція в нас була гідності. От почуття власної гідності, так? І весь цей комплект і робить дитину українцем", - вважає він.

Олексій Гнатковський наголосив, що українці нині воюють за те, щоб мати майбутнє.

"Тому що ми зараз воюємо, наша країна, і величезні жертви ідуть на те, щоб у нас було майбутнє. А тепер думаємо, що таке наше майбутнє? Це наші діти. Отже, державницька історія, вклад в освіту. Я дуже чекаю по 40 тисяч гривень зарплати викладачів. Мені хтось обіцяв. І вклад в культуру. Тому що це визначальне в цих речах, які ми щойно перечисляли. Отак от воно мені виглядає. Тобто це історія про широкий погляд на проблему", - зазначив актор.