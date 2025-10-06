Еспресо.Global Еспресо.Захід Еспресо.Біла Церква
Espreso.tv
en
Еспресо.Global Еспресо.Захід Еспресо.Біла Церква
Оборона та безпека
Війна з Росією: хроніка
Головна Суспільство Гнатковський: Українець - це інформаційна гігієна, вироблення смаку, почуття власної гідності та інтелектуальний розвиток
Ексклюзив

Гнатковський: Українець - це інформаційна гігієна, вироблення смаку, почуття власної гідності та інтелектуальний розвиток

Марина Клюєва
6 жовтня, 2025 понедiлок
08:00
Суспільство Олексій Гнатковський

Бути українцем - це не лише володіти українською мовою

Зміст

Таку думку висловив театральний актор, режисер Олексій Гнатковський в інтерв’ю Лесі Вакулюк на Еспресо. 

"Як вчити дітей бути українцями? Інформаційна гігієна, вироблення смаку, почуття власної гідності і інтелектуальний розвиток. Ось це і є українець. Сучасний, розвинутий, успішний, переможець. Бути українцем - це не лише володіти українською мовою. І це, напевно, не найперше. А перше бути українцем - це бути успішним українцем, мати хорошу освіту, мати хороший смак, почуття власної гідності. Революція в нас була гідності. От почуття власної гідності, так? І весь цей комплект і робить дитину українцем", - вважає він. 

Олексій Гнатковський наголосив, що українці нині воюють за те, щоб мати майбутнє. 

"Тому що ми зараз воюємо, наша країна, і величезні жертви ідуть на те, щоб у нас було майбутнє. А тепер думаємо, що таке наше майбутнє? Це наші діти. Отже, державницька історія, вклад в освіту. Я дуже чекаю по 40 тисяч гривень зарплати викладачів. Мені хтось обіцяв. І вклад в культуру. Тому що це визначальне в цих речах, які ми щойно перечисляли. Отак от воно мені виглядає. Тобто це історія про широкий погляд на проблему", - зазначив актор.

Теги:
Новини
Культура
Україна
Війна з Росією
Читайте також:
Автор Юрій Мартинович
5 жовтня, 2025 неділя
"Чеський Трамп": хто такий мільярдер Андрей Бабіш і чи дійсно він проросійський. Пояснюємо
Автор Марія Музиченко
5 жовтня, 2025 неділя
Росія атакувала Україну ракетами та дронами в ніч на 5 жовтня: в Запоріжжі та на Львівщині є загиблі
Володимир Зеленський
Автор Андрій Нестеренко
5 жовтня, 2025 неділя
Нуль реальної реакції світу: Зеленський про масований удар Росії проти ночі на 5 жовтня
Київ
+8.7°C
  • Київ
  • Львів
  • Вінниця
  • Дніпро
  • Донецьк
  • Житомир
  • Запоріжжя
  • Івано-Франківськ
  • Кропивницкий
  • Луганськ
  • Луцьк
  • Миколаїв
  • Одеса
  • Полтава
  • Рівне
  • Суми
  • Сімферополь
  • Тернопіль
  • Ужгород
  • Харків
  • Херсон
  • Хмельницький
  • Черкаси
  • Чернівці
  • Чернигів
  • Біла Церква
  • USD 41.02
    Купівля 41.02
    Продаж 41.5
  • EUR
    Купівля 48.08
    Продаж 48.79
e-live
  • Актуальне
  • Важливе
2025, понедiлок
6 жовтня
08:28
Ексклюзив
Це невипадковість: генерал Романенко щодо розвідувальних супутників Китаю над Львовом під час атаки 5 жовтня
08:13
Інфографіка
Дмитро Різник, Шахтар, УПЛ
УПЛ: який вигляд має таблиця після розгромної поразки "Шахтаря" проти ЛНЗ
08:03
OPINION
Атака на Львів. Чому б не використати Литовсько-польсько-українську бригаду
07:46
втрати росіян
За добу Росія втратила 1090 окупантів, 5 танків і 18 артсистем
07:30
Аналітика
Міста тонуть, а впливові політики заперечують зміни: чому кліматичний скептицизм небезпечний. Пояснюємо
07:02
В окупованій Феодосії палає нафтобаза, у Севастополі, Євпаторії та Новофедорівці лунали вибухи
06:26
У Росії низка аеропортів зупинила роботу для "гарантування безпеки"
05:51
У Сирії завершилися перші після падіння режиму Асада вибори
05:28
барельєф Сталіна у метро Москви
Кремль реабілітує сталінські репресії, а інформацію з архівів про їхніх жертв визнає загрозою нацбезпеці, - розвідка
01:52
В'ячеслав Леонтьєв за часів свого головування у видавництві ЦК КПРС "Правда"
У Москві знову випав з вікна важливий чиновник: цього разу ексдиректор видавництва ЦК КПРС
01:41
Оновлено
БПЛА "шахед", безпілотник, дрон
РФ атакує Україну безпілотниками: у Харкові пролунали вибухи, є постраждалі
01:17
вогонь, полум'я, пожежа
У російському Білгороді після прильотів по енергетиці майже 40 тис. жителів залишилися без світла
01:08
Юрій Касьянов
Касьянов каже, що розформовують його роту дронарів-прикордонників, які б'ють вглиб РФ. Бровді запрошує їх до СБС
00:41
Київ, Майдан Незалежності
У центрі Києва 6 жовтня обмежуватимуть рух транспорту: причина
2025, неділя
5 жовтня
23:22
Єгипет
Ізраїль та ХАМАС 6 жовтня проведуть перемовини у Єгипті стосовно мирного плану Трампа по Газі, - Bloomberg
23:04
Іван Тимочко
Тимочко: найточніша та найповніша інформація про військовозобов'язаних є у Реєстрі виборців, вона здатна допомогти ТЦК
22:41
Ексклюзив
Молдова
Ідентичність просто втрачається, нас лишилося 118 тисяч, - Нацконгрес українців Молдови
22:24
Оновлено
За добу на фронті зафіксували 192 бої: найгарячіше – на Покровському напрямку
22:08
Непал
Сильні зливи та зсуви у Непалі забрали життя щонайменше 47 людей, є зниклі безвісти
21:21
Ексклюзив
Владислав Фарапонов
Шатдаун у США може стати нетривалим, - американіст Фарапонов
21:19
У Вінниці чоловік влаштував стрілянину поблизу торгового центру, зловмисника затримали
21:00
Ексклюзив
Олексій Гнатковський з Івано-Франківська отримав звання народного артиста України
Коли ми говоримо про будь-що російське, мусимо відрізняти людей, які говорять російською в Україні, - актор Гнатковський
20:29
Еверест
На горі Еверест у Тибеті сотні туристів опинилися у сніговій пастці: частину з них вже вдалося евакуювати
20:04
Оновлено
"Колос" - "Рух"
"Шахтар" зазнав поразки від ЛНЗ, "Динамо" не змогло перемогти "Металіст 1925": результати та розклад матчів 8-го туру УПЛ
20:03
OPINION
Корисна легенда про ігристе
19:59
Ексклюзив
Іванна Климпуш-Цинцадзе
Забезпечення України Заходом зараз не відповідає ситуації щодо наших потреб, - нардепка Климпуш-Цинцадзе
19:53
гривні
Вчителі з прифронтових громад отримуватимуть щомісячну доплату в 4 тис. грн
19:39
Куба
Кубинці воюють проти України: США нарахували до п'яти тисяч найманців на війні, - Reuters
19:20
Ексклюзив
Ми тут, щоб жити: Історія кохання військового Богдана "Хмеля" та його дружини Ілони
19:00
Інтерв’ю
Ральф Гофф
Російське ГРУ активно нарощує досвід у диверсіях проти Заходу, - екскерівник операцій ЦРУ Гофф
18:35
Ексклюзив
Ілля Пономарьов
"Україні треба поводитися активно": російський опозиціонер Пономарьов припустив, за яких умов ситуація в економіці РФ може привести до протестів
18:02
OPINION
Хто сформує нову владу після війни: фаворити й можливі сценарії
17:30
Інтерв’ю
Пекка Товері
Не можна дозволяти РФ диктувати, як вести війну, - ексочільник військової розвідки Фінляндії Товері
17:10
Оновлено
пожежа
РФ атакувала Україну ударними БПЛА вдень 5 жовтня: в Чернігові дрон влучив у заправку
17:02
Володимир Зеленський
Нуль реальної реакції світу: Зеленський про масований удар Росії проти ночі на 5 жовтня
17:00
Ексклюзив
Олексій Гнатковський
Щоб любити все українське, треба, перш за все, поважати себе, - актор Гнатковський
16:04
OPINION
План Трампа для Гази: все висить на волосині
15:44
Володимир Путін
Путін заявив, що передача Україні Tomahawk зруйнує відносини зі США
15:35
Інтерв’ю
Олексій Гнатковський
"Це не почуття провини, це почуття обов’язку": волонтерство, акторство та любов до України актора Олексія Гнатковського
15:10
світло
Міненерго попередило про поширення дезінформації щодо екстрених відключень світла
Більше новин
Про нас

Передрук та інше використання матеріалів, що розміщені на сайті дозволяється за умови посилання на espreso.tv. Інтернет-видання можуть використовувати матеріали сайту, розміщувати відео за умови гіперпосилання на espreso.tv. Заборонено передрук та використання матеріалів, у яких міститься посилання на агентства Iнтерфакс-Україна, УНIАН, Reuters, Associated Press. Твори Getty Images, що розміщені на сайті не можуть бути використані третіми особами без письмового дозволу ТОВ "Глобал Імеджес Юкрейн. Матеріали позначені міткою "Реклама", "Новини компаній", "Пресреліз", "PR", "Партнерський матеріал" публікуються на правах реклами, з питань реклами звертайтесь за адресою [email protected]. Курси валют надані kurs.com.ua


  • © 2025 ESPRESO.TV