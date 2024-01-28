"Готуємо нові оборонні пакети": Зеленський анонсував нові міжнародні комунікації

Про це він заявив у вечірньому зверненні.

"На новий тиждень уже є графік міжнародної комунікації, який посилить нашу державу. І те, що стосується позицій у Європі - у відносинах з Євросоюзом, і з нашими сусідами в Євросоюзі, і те, що стосується міжнародних інституцій - тих, які повинні захищати міжнародне право, і, звичайно, готуємо нові оборонні пакети для наших воїнів", - сказав президент.

Він також додав, що за підсумками нового тижня можна буде сказати, що Україна стала сильніше.