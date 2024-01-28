"Готуємо нові оборонні пакети": Зеленський анонсував нові міжнародні комунікації
Президент України Володимир Зеленський увечері неділі, 28 січня, заявив про нові міжнародні комунікації наступного тижня, які, за його словами, посилять нашу державу
Про це він заявив у вечірньому зверненні.
"На новий тиждень уже є графік міжнародної комунікації, який посилить нашу державу. І те, що стосується позицій у Європі - у відносинах з Євросоюзом, і з нашими сусідами в Євросоюзі, і те, що стосується міжнародних інституцій - тих, які повинні захищати міжнародне право, і, звичайно, готуємо нові оборонні пакети для наших воїнів", - сказав президент.
Він також додав, що за підсумками нового тижня можна буде сказати, що Україна стала сильніше.
- Напередодні Зеленський, підбиваючи підсумки за січень, заявив, що Україні вдалося зберегти міжнародну увагу до української боротьби за незалежність.
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