Іграшковий олень, торти і відро полуниці: в Укрзалізниці розповіли, які найекзотичніші речі забували у потягах пасажири цього півріччя

Про це повідомила пресслужба компанії.

Як розповіли там, близько 70% речей, забутих у поїздах під час мандрівки, залізничники знаходять і повертають власникам.

Так, у січні-червні цього року кількість звернень пасажирів з проханнями знайти загублені речі стала майже вдвічі більшою, ніж за той же період торік.

"Ми продовжуємо "колекціонувати" випадки пошуків різних цікавих речей, і цього року в нашому топі такі: іграшковий олень 120 см заввишки, пакет з 8 палками ковбаси, торти, паспорт на імплант, відро полуниці, смичок від скрипки в блакитно-бірюзовому рушнику...", - розповіли в УЗ.

Там також додали, що численні капи для зубів різних розмірів та калібрів уже перестали рахувати, адже їх залишають у поїзді з неймовірною регулярністю.

Перелік менш екзотичних речей, які пасажири люблять залишити на згадку про себе у поїзді, такий: гаманці, телефони, зарядні пристрої, ноутбуки, документи, годинники, прикраси та ключі.

"Тож перед закінченням поїздки радимо подивитись, чи на ввіреному їм місці всі діадеми з діамантами, номерні знаки та ліцензії на продаж алкоголю, які можна було випадково залишити в поїзді", - наголосили в Укрзалізниці.