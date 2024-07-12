Укрзалізниця додала жіночі купе в потяги на 4 популярні напрямки: перелік

Про це повідомляє пресслужба компанії.

З 1 серпня жіночі купе в поїздах Укрзалізниці будуть доступні на наступних чотирьох рейсах далекого сполучення:

№ 1/2 Харків — Івано-Франківськ.

⁠№ 5/6 Запоріжжя — Ясіня;

№ 43/44 Черкаси — Івано-Франківськ;

№ 95/96 Київ — Рахів.

"Укрзалізниця дотримується обіцянки планомірного масштабування проєкту. Жіночі купе сьогодні мають рекордний рівень задоволеності пасажирів – 88%. Тож ми внесли необхідні програмні доопрацювання, щоб розширити кількість рейсів із жіночими купе до 12. На піку літнього сезону перевезень ми обрали ще 4 напрямки з довгим часом курсування, що є популярними саме для відпочинку мам із дітьми наймолодшого віку", – зазначив голова правління Укрзалізниці Євген Лященко.

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Залізничники запевняють, що за вартістю жіночі купе традиційно жодним чином не відрізнятимуться від інших купе аналогічного типу на конкретному рейсі, але гарантуватимуть певну приватність та відчуття безпеки під час подорожі.

Квитки до жіночих купе на вказані поїзди будуть доступні у застосунку Укрзалізниці вже з 13 серпня. Посадка до відповідних вагонів доступна жінкам та дітям, яким не виповнилося 6 років.

Що відомо про жіночі купе

23 травня Укрзалізниця оголосила про пілотний проєкт із запровадження жіночих купе в потягах. Цьому передувала петиція, в якій українки просили створити окремі вагони для жінок задля їхньої безпеки.

12 червня УЗ відкрила продаж квитків у жіночі купе. Жіночі купе запустили на чотирьох найбільш популярних напрямках: Дніпро — Трускавець, Київ — Кривий Ріг, Харків — Львів, Київ — Ужгород. Коштують вони так само як і квитки у звичайні купе.

Очільник уряду Денис Шмигаль обіцяв, що в разі попиту на жіночі купе проєкт масштабують на інші напрямки.

У вересні в УЗ зазначили, що про популярність послуги свідчить кількість проданих квитків: майже 90% їх викуповують на 20 днів наперед.

В Україні місця в жіночих купе можна придбати в потягах на восьми напрямках. З 15 листопада Укрзалізниця збільшила їхню кількість удвічі порівняно з червнем.