В Україні зросла кількість потягів із жіночими купе: перелік

Про це повідомила пресслужба Укрзалізниці.

Квитки в жіночі купе нині можна придбати в потягах:

№81/82 Київ — Ужгород;

№41/42 Дніпро — Трускавець;

№75/76 Київ — Кривий Ріг;

№15/16 Харків — Ясіня;

№17/18 Харків — Ужгород;

№29/30 Київ — Ужгород;

№3/4 Запоріжжя — Ужгород;

№26/236 Одеса — Рахів.

Вказується, що через ремонт колії на Закарпатті перший рейс із жіночими купе з Одеси вийде 16 листопада, а з Рахова – 17 листопада.

В УЗ зазначили, що пасажирки жіночих купе високо оцінили сервіс компанії.

Що відомо про жіночі купе

23 травня Укрзалізниця оголосила про пілотний проєкт із запровадження жіночих купе в потягах. Цьому передувала петиція, в якій українки просили створити окремі вагони для жінок задля їхньої безпеки.

12 червня УЗ відкрила продаж квитків у жіночі купе. Жіночі купе запустили на чотирьох найбільш популярних напрямках: Дніпро — Трускавець, Київ — Кривий Ріг, Харків — Львів, Київ — Ужгород. Коштують вони так само, як і квитки у звичайні купе.

Очільник уряду Денис Шмигаль обіцяв, що в разі попиту на жіночі купе проєкт масштабують на інші напрямки.

У вересні в УЗ зазначили, що про популярність послуги свідчить кількість проданих квитків: майже 90% їх викуповують на 20 днів наперед.

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