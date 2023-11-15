В Україні зросла кількість потягів із жіночими купе: перелік
В Україні місця в жіночих купе можна придбати в потягах на восьми напрямках. З 15 листопада Укрзалізниця збільшила їхню кількість удвічі порівняно з червнем
Про це повідомила пресслужба Укрзалізниці.
Квитки в жіночі купе нині можна придбати в потягах:
- №81/82 Київ — Ужгород;
- №41/42 Дніпро — Трускавець;
- №75/76 Київ — Кривий Ріг;
- №15/16 Харків — Ясіня;
- №17/18 Харків — Ужгород;
- №29/30 Київ — Ужгород;
- №3/4 Запоріжжя — Ужгород;
- №26/236 Одеса — Рахів.
Вказується, що через ремонт колії на Закарпатті перший рейс із жіночими купе з Одеси вийде 16 листопада, а з Рахова – 17 листопада.
В УЗ зазначили, що пасажирки жіночих купе високо оцінили сервіс компанії.
Що відомо про жіночі купе
23 травня Укрзалізниця оголосила про пілотний проєкт із запровадження жіночих купе в потягах. Цьому передувала петиція, в якій українки просили створити окремі вагони для жінок задля їхньої безпеки.
12 червня УЗ відкрила продаж квитків у жіночі купе. Жіночі купе запустили на чотирьох найбільш популярних напрямках: Дніпро — Трускавець, Київ — Кривий Ріг, Харків — Львів, Київ — Ужгород. Коштують вони так само, як і квитки у звичайні купе.
Очільник уряду Денис Шмигаль обіцяв, що в разі попиту на жіночі купе проєкт масштабують на інші напрямки.
У вересні в УЗ зазначили, що про популярність послуги свідчить кількість проданих квитків: майже 90% їх викуповують на 20 днів наперед.
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