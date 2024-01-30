Індекс корупції: Україна піднялась на 10 позицій, Росія і Туреччина побили антирекорд

Про це пише Transparency International у щорічному Індексі сприйняття корупції, опублікованому 30 січня.

Україна піднялася в рейтингу на 10 пунктів (104 місце в індексі). Естонія теж суттєво покращила показники, піднявшись на 12-й рядок. Як кажуть у Transparency, обидві країни роблять ставку на цифрові інструменти державного управління та боротьби з корупцією. Цьому сприяє і перспектива переговорного процесу щодо вступу України до Євросоюзу, один із акцентів якого – боротьба з корупцією.

Водночас Росія побила власний негативний показник. Що, втім, характерне для багатьох країн Східної Європи та Центральної Азії.

Як зазначено у доповіді, відкат від демократії та послаблення судової системи зводять нанівець боротьбу з корупцією, оскільки поліція, прокуратура та суди не в змозі притягнути винних до відповідальності. Серед країн, які побили власні антирекорди, окрім Росії опинилися Туреччина (мінус 14 пунктів і 115 позиція) та Сербія (-13, 180).

Директор російського підрозділу Transparency International Ілля Шуманов в інтерв'ю Deutsche Welle сказав, що негативна динаміка в Росії простежувалася давно, проте через тиск на пресу і насамперед війни РФ проти України всі державні заходи боротьби з корупцією втратили ефект. "Останній рік став і для експертів, і для професійної спільноти сигналом про те, що в Росії ситуація з корупцією набагато гірша, ніж була попередні десять років", - заявив Шуманов.

За словами виконавчого директора Transparency International Олександри Херцог, існує міцний зв'язок між Індексом сприйняття корупції та правовою державою. У країнах, де структури правової держави слабкі, рівень корупції високий – і навпаки. Це показово на прикладі Туреччини (115 місце в індексі) та Угорщини (76 позиція, найгірший показник серед країн-членів ЄС). Ці дві країни – антилідери рейтингу. З 2012 року їх позиції погіршилися найсильніше.

У лідерах рейтингу традиційно перебувають скандинавські країни (Данія, Фінляндія і Норвегія) та Нова Зеландія.

Найгірша ситуація у Південному Судані, Сирії, Венесуелі та Сомалі.

Довідково. Індекс сприйняття корупції формує Transparency International, міжнародна неурядова організація зі штаб-квартирою у Берліні. Вона заснована у 1993 році з метою боротьби з корупцією та профілактики пов'язаних із нею злочинів. Автори наголошують, що йдеться саме про сприйняття корупції, тобто суб'єктивне відчуття.

Індекс складено на підставі експертних оцінок із 13 джерел, серед яких – Світовий банк та Світовий економічний форум, а також ще десять консалтингових компаній та аналітичних центрів, у тому числі Африканський банк розвитку, Фонд Бертельсмана (Bertelsmann Stiftung), а також американська неурядова організація Freedom House.