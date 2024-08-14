"Історичний документ": Україна і Британія почали розробку угоди про 100-річне партнерство

Про це йдеться на сайті Офісу президента.

"Велика Британія першою підписала безпекову угоду з Україною, а тепер першою працює над історичним документом про 100-річне партнерство", - заявив керівник Офісу президента Андрій Єрмак.

За його словами, Україна потребує підтримки Великої Британії заради відновлення справедливого миру та унеможливлення нової агресії. Тому майбутня довгострокова угода базуватиметься на положеннях Угоди про політичне співробітництво, вільну торгівлю і стратегічне партнерство від 2020 року та Угоди про співробітництво у сфері безпеки від 2024 року між Україною та Великою Британією.

"Новий документ має містити ще більш амбітні цілі нашої співпраці. Ми маємо на меті закріпити безпрецедентні положення в усіх сферах взаємного інтересу: від безпеки до економіки, від енергетики до культури й мистецтва", - зауважив заступник керівника ОП Ігор Жовква, який також узяв участь у переговорах.