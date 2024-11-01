Кабінет міністрів призначив Надію Лещик освітнім омбудсменом

Про це представник Кабміну у Верховній Раді Тарас Мельничук написав у своєму telegram-каналі.

Рішення про її призначення було підтримане урядом під час засідання 1 листопада.

"Кабінетом Міністрів України призначено Лещик Надію Всеволодівну освітнім омбудсменом", – йдеться у повідомленні.

Довідково: Надія Лещик навчалася в Університеті менеджменту освіти, Ужгородському національному університеті та Київському педагогічному університеті ім. Драгоманова. До призначення вона працювала начальницею відділу медіа та аналітики Служби освітнього омбудсмена.