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Кабінет міністрів призначив Надію Лещик освітнім омбудсменом

Марія Науменко
1 листопада, 2024 п'ятниця
16:29
Суспільство Надія Лещик

Кабінет міністрів України призначив Надію Лещик освітнім омбудсменом замість Сергія Горбачова, якого звільнили 16 серпня цього року

Зміст

Про це представник Кабміну у Верховній Раді Тарас Мельничук написав у своєму telegram-каналі.

Рішення про її призначення було підтримане урядом під час засідання 1 листопада.

"Кабінетом Міністрів України призначено Лещик Надію Всеволодівну освітнім омбудсменом", – йдеться у повідомленні.

Довідково: Надія Лещик навчалася в Університеті менеджменту освіти, Ужгородському національному університеті та Київському педагогічному університеті ім. Драгоманова. До призначення вона працювала начальницею відділу медіа та аналітики Служби освітнього омбудсмена.

  • Кабінет міністрів України в п'ятницю, 16 серпня, звільнив з посади освітнього омбудсмена Сергія Горбачова через закінчення терміну його каденції
Теги:
Україна
Кабмін
освіта
політика
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