Кабінет міністрів призначив Надію Лещик освітнім омбудсменом
Кабінет міністрів України призначив Надію Лещик освітнім омбудсменом замість Сергія Горбачова, якого звільнили 16 серпня цього року
Про це представник Кабміну у Верховній Раді Тарас Мельничук написав у своєму telegram-каналі.
Рішення про її призначення було підтримане урядом під час засідання 1 листопада.
"Кабінетом Міністрів України призначено Лещик Надію Всеволодівну освітнім омбудсменом", – йдеться у повідомленні.
Довідково: Надія Лещик навчалася в Університеті менеджменту освіти, Ужгородському національному університеті та Київському педагогічному університеті ім. Драгоманова. До призначення вона працювала начальницею відділу медіа та аналітики Служби освітнього омбудсмена.
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