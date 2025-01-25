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Кабмін схвалив створення Агенції національної єдності

Ольга Бабишена
25 січня, 2025 субота
02:31
Суспільство Кабмін

Кабінет Міністрів України 24 січня схвалив створення Агенції національної єдності, яка працюватиме у сфері управління Міннац’єдності

Зміст

Про це повідомили у Міністерстві національної єдності. 

"Уряд схвалив створення Агенції національної єдності - ключової структури, яка допоможе реалізувати ініціативи щодо взаємодії з українською спільнотою і громадськими організаціями у країнах перебування. Зазначимо, що Агенція працюватиме у сфері управління Міністерства національної єдності України", - йдеться у повідомленні. 

Крім того, Кабмін ухвалив постанову, якою визначив повноваження і сфери компетенції Міннац’єдності. Серед них: 

  • формування і реалізація держполітики з питань національної єдності України та спільного розвитку української національної самосвідомості, інформаційної політики єдності України та стратегічних комунікацій (у частині повноважень з питань національної єдності України)
  • формування та реалізація державної політики з питань забезпечення прав та інтересів людей, які виїхали за кордон,
  • створення умов для добровільного повернення українців в Україну
  • сприяння в координації з МЗС задоволенню національно-культурних, освітніх і мовних потреб українців за кордоном
  • сприяння утвердженню української національної ідентичності й української громадянської ідентичності

Міністр національної єдності України Олексій Чернишов наголосив, що наразі міністерство працює над тим, щоб кожен українець, де б він не перебував, почувався частиною сильної та єдиної України.

  • 3 грудня 2024 року Кабмін ухвалив рішення щодо перейменування Міністерства з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України на Міністерство національної єдності України. Згодом очільника Нафтогазу Олексія Чернишова призначили на посаду віцепрем'єр-міністра - міністра національної єдності України. 
Теги:
Новини
Україна
Кабмін
уряд Шмигаля
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