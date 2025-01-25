Кабмін схвалив створення Агенції національної єдності

Про це повідомили у Міністерстві національної єдності.

"Уряд схвалив створення Агенції національної єдності - ключової структури, яка допоможе реалізувати ініціативи щодо взаємодії з українською спільнотою і громадськими організаціями у країнах перебування. Зазначимо, що Агенція працюватиме у сфері управління Міністерства національної єдності України", - йдеться у повідомленні.

Крім того, Кабмін ухвалив постанову, якою визначив повноваження і сфери компетенції Міннац’єдності. Серед них:

формування і реалізація держполітики з питань національної єдності України та спільного розвитку української національної самосвідомості, інформаційної політики єдності України та стратегічних комунікацій (у частині повноважень з питань національної єдності України)

формування та реалізація державної політики з питань забезпечення прав та інтересів людей, які виїхали за кордон,

створення умов для добровільного повернення українців в Україну

сприяння в координації з МЗС задоволенню національно-культурних, освітніх і мовних потреб українців за кордоном

сприяння утвердженню української національної ідентичності й української громадянської ідентичності

Міністр національної єдності України Олексій Чернишов наголосив, що наразі міністерство працює над тим, щоб кожен українець, де б він не перебував, почувався частиною сильної та єдиної України.