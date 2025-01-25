Кабмін схвалив створення Агенції національної єдності
Кабінет Міністрів України 24 січня схвалив створення Агенції національної єдності, яка працюватиме у сфері управління Міннац’єдності
Про це повідомили у Міністерстві національної єдності.
"Уряд схвалив створення Агенції національної єдності - ключової структури, яка допоможе реалізувати ініціативи щодо взаємодії з українською спільнотою і громадськими організаціями у країнах перебування. Зазначимо, що Агенція працюватиме у сфері управління Міністерства національної єдності України", - йдеться у повідомленні.
Крім того, Кабмін ухвалив постанову, якою визначив повноваження і сфери компетенції Міннац’єдності. Серед них:
- формування і реалізація держполітики з питань національної єдності України та спільного розвитку української національної самосвідомості, інформаційної політики єдності України та стратегічних комунікацій (у частині повноважень з питань національної єдності України)
- формування та реалізація державної політики з питань забезпечення прав та інтересів людей, які виїхали за кордон,
- створення умов для добровільного повернення українців в Україну
- сприяння в координації з МЗС задоволенню національно-культурних, освітніх і мовних потреб українців за кордоном
- сприяння утвердженню української національної ідентичності й української громадянської ідентичності
Міністр національної єдності України Олексій Чернишов наголосив, що наразі міністерство працює над тим, щоб кожен українець, де б він не перебував, почувався частиною сильної та єдиної України.
- 3 грудня 2024 року Кабмін ухвалив рішення щодо перейменування Міністерства з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України на Міністерство національної єдності України. Згодом очільника Нафтогазу Олексія Чернишова призначили на посаду віцепрем'єр-міністра - міністра національної єдності України.
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
- Біла Церква
- USD 41.8 Купівля 41.8Продаж 42.31
- EUR Купівля 43.6Продаж 44.33
- Актуальне
- Важливе