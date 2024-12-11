Кабмін затвердив склад наглядової ради Укренерго
Кабінет міністрів України 11 грудня погодив оновлений склад наглядової ради Укренерго. До нього увійшли чотири незалежних члени й три представники держави
Про це інформує пресслужба Укренерго.
До оновленого складу наглядової ради увійшли незалежні члени:
- Патрік Роланд Грейхен - європейський експерт з питань клімату та енергетики. Працював державним секретарем у федеральному міністерстві економіки та захисту клімату Німеччини;
- Луїджі де Францискі - відповідав за регуляторні питання в італійському операторі системи передачі електроенергії TERNA. Вже обіймав посаду незалежного члена наглядової ради Укренерго з 2019 по 2021 рік;
- Єппе Себастьян Кофод - європейський політик та експерт в галузі енергетики і безпекових питань. Має понад 25 років досвіду в європейській дипломатії, а також розуміння енергетичного ринку та специфіки регулювання;
- Ян Генрік Монтелл - має досвід у корпоративному управлінні й на посаді фінансового директора фінського оператора системи передачі електроенергії.
Представниками держави компанії стали:
- Юрій Бойко - радник голови українського уряду. Має понад 25 років досвіду роботи на керівних посадах у приватних та державних інституціях в енергетичному секторі. У 2023-му був обраний заступником голови наглядової ради НЕК "Укренерго";
- Анатолій Гулей - професор Західноукраїнського національного університету. Доктор економічних наук і магістр права. Протягом десяти років був головою Правління "Української міжбанківської валютної біржі";
- Олексій Нікітін - провідний спеціаліст відділу інженерно-технічних частин ДП "38 відділ інженерно-технічних частин".
Нагадаємо, з 5 вересня наглядова рада Укренерго призначила Олексія Брехта виконувачем обов'язків голови правління компанії.
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