Канали з телемарафону визнано критично важливими. Їхні працівники підлягають бронюванню від мобілізації
Телеканали, які беруть участь у телемарафоні "Єдині новини", мають статус критично важливих для функціонування економіки й забезпечення життєдіяльності населення в особливий період
Такий статус для них підтвердив Мінкульт, передає Інтерфакс-Україна.
Указами відомства встановлено, що ТОВ "Ми-Україна" (телеканал "Ми-Україна"), ТОВ "ТРК "Студія 1+1" (телеканал "1+1"), ТОВ "МК ТРК" (телеканал ICTV), ПрАТ "Телеканал "Інтер" (телеканал "Інтер"), державне підприємство "Парламентський телеканал "Рада" (телеканал "Рада") та Акціонерне товариство "Національна суспільна телерадіокомпанія України" (телеканал "Суспільні новини") відповідають критеріям підприємства, установи та організації, що є критично важливими для функціонування економіки та забезпечення життєдіяльності населення в особливий період.
Також із початку 2024 року такий статус надано та підтверджено: представництву Британської телерадіомовної корпорації (ВВС), Українському національному інформаційному агентству "Укрінформ", ТОВ "Новий канал", ТОВ "Старлайт медіа", ТОВ "Телеканал СТБ", ТОВ "Хмарочос медіа", ТОВ "УНІАН ТБ", представництву Deutsche Welle, ПрАТ "ТК "ТЕТ", ТОВ "ТРК "НБМ", а також Національній спілці журналістів України та низці інших підприємств, установ та організацій у сфері відання Міністерства культури та інформаційної політики.
- У січні в. о. міністра культури та інформаційної політики України Ростислав Карандєєв казав, що бронювання військовозобов'язаних реалізується в тих підприємствах і закладах, зокрема культурної та інформаційної сфери, які належать до категорії стратегічних.
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