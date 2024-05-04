Київ став містом-побратимом із іще одним європейським містом

Про це повідомив мер столиці Віталій Кличко.

Він розповів, що угоду про співпрацю і взаємну допомогу з мером столиці Хорватії Томіславом Томашевичем ми підписали під час саміту мерів європейських міст у Парижі.

Загреб став 14 містом, з якими Київ уклав побратимські відносини за час повномасштабного вторгнення Росії в Україну.

"Дякую нашим друзям та партнерам, які підтримують нас, допомагають та готові надалі розвивати і посилювати співпрацю з Києвом та Україною!" - наголосив Кличко.

Фото: https://t.me/vitaliy_klitschko