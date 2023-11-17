Київ та Брюссель тепер міста-побратими, - Кличко

Про це Віталій Кличко повідомив у своєму телеграм-каналі.

"На Київському інвестиційному форумі, який відбувається в Брюсселі, ми з Філіпом Клозом підписали угоду про співпрацю наших міст. Для відновлення і розвитку української столиці дуже потрібна міжнародна підтримка. Брюссельська платформа, яку минулого року створили європейські міста задля допомоги Києву, вже дала старт активним процесам у важливих для Києва проєктах", - пише мер Києва.

Зокрема, зі створення сучасного реабілітаційного центру для військових, оснащення відділень медзакладів столиці, облаштування лабораторії з виробництва інноваційних біомедичних продуктів, соціальної підтримки.

За словами Кличка, відносини Києва та Брюсселя є прикладом ефективної співпраці міст, яку ми продовжимо розвивати.

"Ми співпрацюємо з європейськими муніципалітетами, які комунікують з місцевими бізнесами, шукають можливості для реалізації пріоритетних для нас проєктів. Зокрема, медицини, енергетичної та екологічної безпеки, освіти, комунальної сфери, проєктів з оновлення громадського транспорту", - йдеться у повідомленні Віталія Кличка.