Київ та Брюссель тепер міста-побратими, - Кличко
У четвер, 16 листопада, Київ і Брюссель стали містами-побратимами
Про це Віталій Кличко повідомив у своєму телеграм-каналі.
"На Київському інвестиційному форумі, який відбувається в Брюсселі, ми з Філіпом Клозом підписали угоду про співпрацю наших міст. Для відновлення і розвитку української столиці дуже потрібна міжнародна підтримка. Брюссельська платформа, яку минулого року створили європейські міста задля допомоги Києву, вже дала старт активним процесам у важливих для Києва проєктах", - пише мер Києва.
Зокрема, зі створення сучасного реабілітаційного центру для військових, оснащення відділень медзакладів столиці, облаштування лабораторії з виробництва інноваційних біомедичних продуктів, соціальної підтримки.
За словами Кличка, відносини Києва та Брюсселя є прикладом ефективної співпраці міст, яку ми продовжимо розвивати.
"Ми співпрацюємо з європейськими муніципалітетами, які комунікують з місцевими бізнесами, шукають можливості для реалізації пріоритетних для нас проєктів. Зокрема, медицини, енергетичної та екологічної безпеки, освіти, комунальної сфери, проєктів з оновлення громадського транспорту", - йдеться у повідомленні Віталія Кличка.
- 1 листопада у Києві на "зелену" гілку вийшли нові вагони метро, отримані від Варшави. Мер столиці Віталій Кличко показав, який вигляд вони мають.
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