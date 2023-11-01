Кличко проїхався в одному з нових вагонів метро, які Київ отримав від Варшави

Про поїздку в одному з нових вагонів метро Кличко розповів у Telegram.

"Від сьогодні "зеленою" гілкою столичного метро вже курсує потяг з вагонів, які ми отримали від Варшави. Проїхався в цьому потязі. Вагони зручні й гарні", - написав він.

Фото: t.me/vitaliy_klitschko

Кличко нагадав, що столиця Польщі безоплатно передала Києву 60 вагонів метро.

"Фахівці КП "Київський метрополітен" проводять усі необхідні експертизи вагонів. І частину ще додадуть до рухомого складу столичного метро. А частину використають як технічних донорів для капітальних ремонтів вагонів київської підземки", - повідомив мер.

Фото: t.me/vitaliy_klitschko