Кличко проїхався в одному з нових вагонів метро, які Київ отримав від Варшави
У Києві на "зелену" гілку вийшли нові вагони метро, отримані від Варшави. Мер столиці Віталій Кличко показав, який вигляд вони мають
Про поїздку в одному з нових вагонів метро Кличко розповів у Telegram.
"Від сьогодні "зеленою" гілкою столичного метро вже курсує потяг з вагонів, які ми отримали від Варшави. Проїхався в цьому потязі. Вагони зручні й гарні", - написав він.
Фото: t.me/vitaliy_klitschko
Кличко нагадав, що столиця Польщі безоплатно передала Києву 60 вагонів метро.
"Фахівці КП "Київський метрополітен" проводять усі необхідні експертизи вагонів. І частину ще додадуть до рухомого складу столичного метро. А частину використають як технічних донорів для капітальних ремонтів вагонів київської підземки", - повідомив мер.
Фото: t.me/vitaliy_klitschko
- У метро Києва планують оновити 220 вагонів метро і купити 95 нових, термін експлуатації яких завершується. Для цього влада проведе перемовини з Європейським інвестиційним банком.
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