Київське метро отримало 60 вагонів з Польщі: Варшава вивела їх з експлуатації

Про це повідомила пресслужба КМДА.

Вказано, що транспортування 60 вагонів серії № 81 тривало сім місяців. Їх київський метрополітен отримав як технічну допомогу від польських колег.

"Наразі фахівці метрополітену продовжують опрацьовувати кожен отриманий поїзд для визначення технічного стану. Зазначимо, що 80% рухомого складу, що курсує лініями київського метро, виготовлено за радянських часів – він аналогічний вагонам, що експлуатуються у варшавському метрополітені. У конструкції цих вагонів є необхідне обладнання для проведення своєчасного та належного обслуговування рухомого складу столичного метро", - йдеться у повідомленні.

Фото: kyivcity.gov.ua

У метрополітені розповіли, що для безпечного руху поїздів рухомий склад потребує вчасного та якісного ремонту, як поточного, так і капітального, раз на чотири роки (після подолання 480 тисяч кілометрів). Капітальний ремонт вагона займає близько місяця. Фахівці повністю розбирають його.

"Зокрема, повністю розбирають внутрішню обшивку стін, стелі та підлоги, ремонтують тягові двигуни, колісні пари, електричне і пневматичне обладнання – акумуляторні батареї, механізми дверей, вікон, вентиляції, освітлення тощо. Також замінюють усі кабелі та проводи, очищують і відновлюють фарбування кузова і візків вагонів", - додали у пресслужбі.