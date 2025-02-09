Київводоканал спростував інформацію про підняття тарифів нібито в 4 рази

Про це повідомляє пресслужба Київводоканалу.

Сьогодні у соцмережах та Telegram-каналах почала з'являтись інформація про те, що Київводоканал нібито підняв тарифи на послуги водопостачання та водовідведення у 4 рази.

"Наголошуємо, що ця інформація не відповідає дійсності! Тарифи на централізоване водопостачання та водовідведення для населення застосовуються на рівні тарифів, що застосовувалися станом на 24 лютого 2022 року", - підкреслили у компанії.

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Там пояснили, що невідповідності у нарахуваннях виникли через технічний збій з обробкою інформації у платіжних системах.

"У білінговій системі Київводоканалу нарахування відображаються правильно. Радимо споживачам сьогодні не здійснювати платіжних операцій, поки проблему не буде виправлено", - порекомендували у Київводоканалі.