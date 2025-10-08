Кількість скарг про порушення мовного закону від початку року зросла на чверть

Про це повідомляється на сайті уповноваженого із захисту державної мови.

Торік секретаріат уповноваженого із захисту державної мови за перші три квартали зареєстрував 1633 скарги про порушення мовного закону. Цього року цей показник виріс більш ніж на чверть і склав 2227 скарг.

Більшість порушень стосувалися відсутності української версії сайтів інтернет-магазинів - 574 звернення (26%). На мову зовнішньої реклами та вивісок поскаржилися 443 рази (20%). Про порушення мовного закону під час безпосереднього обслуговування повідомили у 397 зверненнях (18%). Про порушення закону про функціонування української мови у сфері освіти надійшло 145 скарг (7%). Щодо порушень у сфері культури було 112 звернень (5%). Також 93 звернення (4%) стосувалося порушень закону про мову у медичних закладах.

Скарги також надходили щодо інформації про товари та послуги (етикетки, чеки, меню) - 115 звернень, та порушень у сферах медіа (82), транспорту (53), книговидання (35), спорту (25) тощо.

Найбільше скарг на порушення мовного законодавства надійшло з Києва - 870 звернень (39%), Одеської - 339 (15%), Харківської - 286 (13%) та Дніпропетровської областей - 201 (9%).

"Понад 2 тисячі звернень за три квартали – це не просто цифри, а голоси людей, права яких були порушені і які вимагають поваги до своєї мови. Зростання кількості скарг означає, що українці стали уважнішими до свого права отримувати інформацію та послуги державною мовою. Це показник зрілості суспільства і водночас сигнал усім, хто нехтує законом", - заявила уповноважена із захисту державної мови Олена Івановська.

