Кияни найкраще оцінюють діяльність у ВР фракцій "ЄС" і "Голосу", - опитування

Про це йдеться в пресрелізі, оприлюдненому на сайті Київського міжнародного інституту соціології (КМІС).

КМІС провів опитування серед 804 мешканців Києва щодо оцінки киянами діяльності фракцій у Верховній Раді.

Серед парламентських фракцій і груп мешканці Києва найкраще оцінюють діяльність фракції "Європейської солідарності" і фракції "Голосу". Так, 47% опитаних вважають діяльність "ЄС" корисною для країни і 44% вважають некорисною, а щодо "Голосу" ці показники складають 41% і 45%.

Думки щодо діяльності цих фракцій розділилися: приблизно половина вважає їх діяльність корисною і стільки ж некорисною.

Водночас щодо інших фракцій / груп переважна більшість мешканців столиці висловили думку, що їх діяльність не є корисною для країни. 69% респондентів вважають діяльність фракції "Слуга народу" некорисною (корисною – 26%), 77% вважають некорисною діяльність "Батьківщини" (корисною – 15%), а 85% назвали некорисною діяльність ОПЗЖ (корисною – 6%).

Загалом 71% серед усіх мешканців Києва діяльність принаймні однієї фракції в парламенті вважають корисною для країни.

фото: КМІС

"Опитування мешканців Києва показує, що хоча немає жодної фракції чи групи, чиєю діяльністю була би задоволена більшість респондентів, але загалом 71% позитивно оцінюють діяльність хоча би однієї фракції. Тобто більшість мешканців столиці бачать у парламенті сили, як дійсно здійснюють корисну діяльність для країни і це є одним із запобіжників повного розчарування в цій інституції. Подібну ситуацію ми спостерігали і на національному рівні", - поділився виконавчий директор КМІС Антон Грушецький.

Він зазначив, що українці часто критикують Верховну Раду і ця інституція традиційно характеризується невисокою довірою серед населення.

"При цьому переважна більшість українців (74%) вважають, що в Україні має бути впливовий парламент. Розбудова сильної демократичної України неможлива без сильного ефективного парламенту, який буде мати довіру населення. Вочевидь, досягнення такої мети – це тривалий шлях, але ним необхідно рухатися", - наголосив Грушецький.