Еспресо.Global Еспресо.Захід Еспресо.Біла Церква
Espreso.tv
en
Еспресо.Global Еспресо.Захід Еспресо.Біла Церква
Оборона та безпека
Війна з Росією: хроніка
Головна Суспільство Кияни найкраще оцінюють діяльність у ВР фракцій "ЄС" і "Голосу", - опитування

Кияни найкраще оцінюють діяльність у ВР фракцій "ЄС" і "Голосу", - опитування

Дар'я Тарасова
29 серпня, 2025 п'ятниця
12:04
Суспільство на фото Верховна Рада України

Згідно з результатами опитування, проведеного Київським міжнародним інститутом соціології, загалом 71% мешканців Києва діяльність принаймні однієї фракції в парламенті вважають корисною для країни

Зміст

Про це йдеться в пресрелізі, оприлюдненому на сайті Київського міжнародного інституту соціології (КМІС).

КМІС провів опитування серед 804 мешканців Києва щодо оцінки киянами діяльності фракцій у Верховній Раді.

Серед парламентських фракцій і груп мешканці Києва найкраще оцінюють діяльність фракції "Європейської солідарності" і фракції "Голосу". Так, 47% опитаних вважають діяльність "ЄС" корисною для країни і 44% вважають некорисною, а щодо "Голосу" ці показники складають 41% і 45%.  

Думки щодо діяльності цих фракцій розділилися: приблизно половина вважає їх діяльність корисною і стільки ж некорисною.

Водночас щодо інших фракцій / груп переважна більшість мешканців столиці висловили думку, що їх діяльність не є корисною для країни. 69% респондентів вважають діяльність фракції "Слуга народу" некорисною (корисною – 26%), 77% вважають некорисною діяльність "Батьківщини" (корисною – 15%), а 85% назвали некорисною діяльність ОПЗЖ (корисною – 6%).

Загалом 71% серед усіх мешканців Києва діяльність принаймні однієї фракції в парламенті вважають корисною для країни.

фото: КМІС

 

"Опитування мешканців Києва показує, що хоча немає жодної фракції чи групи, чиєю діяльністю була би задоволена більшість респондентів, але загалом 71% позитивно оцінюють діяльність хоча би однієї фракції. Тобто більшість мешканців столиці бачать у парламенті сили, як дійсно здійснюють корисну діяльність для країни і це є одним із запобіжників повного розчарування в цій інституції. Подібну ситуацію ми спостерігали і на національному рівні", - поділився виконавчий директор КМІС Антон Грушецький.

Він зазначив, що українці часто критикують Верховну Раду і ця інституція традиційно характеризується невисокою довірою серед населення.

"При цьому переважна більшість українців (74%) вважають, що в Україні має бути впливовий парламент. Розбудова сильної демократичної України неможлива без сильного ефективного парламенту, який буде мати довіру населення. Вочевидь, досягнення такої мети – це тривалий шлях, але ним необхідно рухатися", - наголосив Грушецький.

 

Теги:
Новини
Україна
Верховна Рада
новини Києва
Європейська солідарність
Читайте також:
Сергій Лавров в інтерв'ю NBC News (24.08.2025)
Автор Анатолій Буряк
24 серпня, 2025 неділя
Лавров: Україна матиме право на існування, якщо відмовиться від "Новоросії", Донбасу та Криму
Чорне море
Автор Ірена Моляр
28 серпня, 2025 четвер
Це було питання часу: Defense Express про ураження ворожим морським дроном корабля ВМС України
Автор Юлія Юліна
28 серпня, 2025 четвер
РФ завдала удару по кораблю "Сімферополь" ВМС України
Київ
+28.7°C
  • Київ
  • Львів
  • Вінниця
  • Дніпро
  • Донецьк
  • Житомир
  • Запоріжжя
  • Івано-Франківськ
  • Кропивницкий
  • Луганськ
  • Луцьк
  • Миколаїв
  • Одеса
  • Полтава
  • Рівне
  • Суми
  • Сімферополь
  • Тернопіль
  • Ужгород
  • Харків
  • Херсон
  • Хмельницький
  • Черкаси
  • Чернівці
  • Чернигів
  • Біла Церква
  • USD 41.07
    Купівля 41.07
    Продаж 41.56
  • EUR
    Купівля 47.87
    Продаж 48.55
e-live
  • Актуальне
  • Важливе
2025, п'ятниця
29 серпня
14:13
ЗСУ вночі 29 серпня уразили обʼєкт у Брянській області, що забезпечує окупантів пальним
14:03
Ціни на пальне, АЗС
Ціни на пальне сьогодні: скільки коштують бензин, газ і дизель
14:00
OPINION
Що можуть зробити західні партнери для завершення війни
13:46
спека
Останні дні літа в Україні будуть спекотними: Наталка Діденко розповіла, коли стане прохолодніше
13:23
ЗСУ загиблі
Від початку повномасштабного вторгнення Росія вбила 221 українського митця та 108 медійників
12:45
сили ППО
Фіксуємо нові накази на переведення фахівців ППО у піхоту, - Стерненко
12:29
Донецька область
Російські війська просунулися поблизу трьох населених пунктів на Донеччині, - DeepState
12:01
Рубль подешевшав
Економіка РФ фактично зупинилася, Кремль вимушено забиратиме ресурси у цивільних секторів, - ЦПД
12:00
OPINION
Як розблокувати Херсон?
11:53
Ексклюзив
Микола Княжицький
Нардеп Княжицький назвав запізнілим, але правильним рішення визнати УПЦ МП афілійованою з РПЦ
11:49
У Києві сталася ДТП, в якій загинув правоохоронець: за розслідування взялися в ДБР
11:39
Нафтогаз
Нафтогазу завдано збитків на понад 26 млн грн: одного з ексдиректорів підозрюють у зловживанні владою
11:39
Велика Британія заборонила ізраїльським чиновникам відвідувати Лондонський ярмарок зброї
11:29
Енергетика
Через підвищення температури повітря споживання електроенергії демонструє тенденцію до зростання: ситуація в енергосистемі 29 серпня
11:19
Ексклюзив
Люди вийшли на протест через відкриття Нацмеморіалу у Мархалівці. Активісти кажуть, що затримали близько десятка людей
11:16
Шпигувала за Силами оборони на Донеччині: затримано агентку спецслужб РФ
10:57
Інфографіка
долар євро гривня валюта обмін
Курс валют на 29 серпня: скільки просять за євро та долар в обмінниках
10:35
На Київщині викрили схеми розкрадань бюджетних коштів на понад 468 млн грн: 42 депутати та чиновники отримали підозри
10:34
Атака РФ 28 серпня: у Києві завершились рятувальні роботи, 23 людей загинули, доля 8 невідома
10:33
PR
Роль сучасних іграшок у розвитку дітей
10:13
Ексклюзив
Донеччина
"Це троянський кінь": Снєгирьов про ідею 40-кілометрової буферної зони в Україні
10:07
PR
штори на кухню
Штори на кухню – стильний та функціональний аксесуар
10:06
Огляд
міжнародний огляд
Поки Європа пропонує створити буферну зону між Україною і Росією, останні влучають по її офісах під час обстрілів Києва. Акценти світових ЗМІ 29 серпня
10:05
OPINION
Польська ненависть до українців скеровує їх на шлях Орбана?
09:52
Ford, форд
Ford відкличе майже 500 тис. автомобілів у США через витік гальмівної рідини
09:06
Ексклюзив
Карта бойових дій за 12-19 липня
Ми створили killzone, у яку не може заїхати ні легкова техніка, ні броньована: командир Рисак про напрямок Липців на Харківщині
08:56
РФ атакувала Україну безпілотниками: на Дніпровщині є загиблі й поранені
08:52
видобуток нафти, нафта
У Reuters дізнались, у якому стані нафтовий термінал Усть-Луга після атаки українських дронів
08:45
ЗСУ
Ситуація на фронті: протягом доби відбулося 191 боєзіткнення, росіяни здійснили понад 5 тис. обстрілів
08:25
Анонс
ФК "Карпати"
УПЛ: розклад матчів і трансляцій 4-го туру
08:21
ППО
Вночі ППО знешкодила 46 з 68 ворожих безпілотників
08:06
втрати окупантів
Європейські лідери розглядають можливість створення 40 км буферної зони між українськими та російськими позиціями, - Politico
08:03
Ексклюзив
У ВМС повідомили про ще одного загиблого внаслідок удару РФ по кораблю "Сімферополь"
08:01
OPINION
Чому війну не можна зупинити в найближчі місяці?
07:55
Партизани "Атеш" провели диверсію на залізничній гілці у Костромі, від якої залежить логістика окупантів
07:28
втрати окупантів
За добу армія РФ втратила на фронті засіб ППО, 4 танки та 850 військових
07:11
вибух, ракетна атака
Росіяни вдарили по Малокатеринівці на Запоріжжі: постраждала дитина
06:35
Кремль затвердив перелік "патріотичних" пісень про війну для виховання дітей у школах і садочках
06:22
міністр закордонних справ Туреччини Хакан Фідан
МЗС Туреччини: Москва вже не вимагає контролю над усіма окупованими областями, але хоче отримати Донеччину
06:08
"Це не що інше, як ганьба": МЗС України та Мінкульт засудили присутність російського прапора на Венеційському кінофестивалі
Більше новин
Про нас

Передрук та інше використання матеріалів, що розміщені на сайті дозволяється за умови посилання на espreso.tv. Інтернет-видання можуть використовувати матеріали сайту, розміщувати відео за умови гіперпосилання на espreso.tv. Заборонено передрук та використання матеріалів, у яких міститься посилання на агентства Iнтерфакс-Україна, УНIАН, Reuters, Associated Press. Твори Getty Images, що розміщені на сайті не можуть бути використані третіми особами без письмового дозволу ТОВ "Глобал Імеджес Юкрейн. Матеріали позначені міткою "Реклама", "Новини компаній", "Пресреліз", "PR", "Партнерський матеріал" публікуються на правах реклами, з питань реклами звертайтесь за адресою [email protected]. Курси валют надані kurs.com.ua


  • © 2025 ESPRESO.TV