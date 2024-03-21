Кличко повідомив про звільнення директора "Київпастрансу" Левченка

Про це Кличко повідомив в telegram.

"Звільнився директор "Київпастрансу" Дмитро Левченко. Та буде звільнений директор з виробництва цього комунального підприємства Павло Кирилюк", - написав міський голова Києва.

Він додав, що незабаром буде призначений виконуючий обовʼязки директора КП "Київпастранс".

Дмитро Левченко очолював КП "Київпастранс" з вересня 2016 року. До того він працював заступником генерального директора та в.о. комерційного директора підприємства.