Кличко повідомив про звільнення директора "Київпастрансу" Левченка
Київський міський голова Віталій Кличко у четвер, 21 березня, повідомив про зміни у керівництві Київпастрансу: звільнився директор комунального підприємства Дмитро Левченко
Про це Кличко повідомив в telegram.
"Звільнився директор "Київпастрансу" Дмитро Левченко. Та буде звільнений директор з виробництва цього комунального підприємства Павло Кирилюк", - написав міський голова Києва.
Він додав, що незабаром буде призначений виконуючий обовʼязки директора КП "Київпастранс".
Дмитро Левченко очолював КП "Київпастранс" з вересня 2016 року. До того він працював заступником генерального директора та в.о. комерційного директора підприємства.
- 15 березня мер Києва Віталій Кличко заявив, що відсторонить від виконання обов’язків директора столичного метро Віктора Брагінського після першої частини розслідування журналістів Bihus.Info. Того ж дня той написав заяву на звільнення.
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