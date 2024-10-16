Кличко розповів, коли житлові будинки Києва підключать до опалення

Про це повідомив міський голова Києва Віталій Кличко.

"Житлові будинки розпочнуть підключати, коли середньодобова температура опуститься до +8 °C протягом трьох діб і зберігатиметься тенденція суттєвого похолодання", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що в столиці вже зараз до тепла підключили 234 будівлі соціальної сфери. Серед них - 85 шкіл, 96 дитячих садочків, 42 лікувальних заклади. Зокрема, 28 стаціонарів, 11 адміністративних будівель, а також закладів соціально-побутового напрямку.