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Книга рекордів Гіннеса призупинила титул "найстарішої собаки в історії" для пса Бобі з Португалії

20 січня, 2024 субота
15:25
Суспільство

Книга рекордів Гіннеса призупинила дію титулу найстарішого собаки в історії, який належав португальському псу, що помер минулого року після того, як деякі ветеринари поставили під сумнів його вік

Про це повідомляє Associated Press.

"Поки триває наша перевірка, ми вирішили тимчасово призупинити присвоєння титулів найстарішого собаки, що живе, і найстарішого собаки, що жив коли-небудь, доки ми не отримаємо всі наші висновки", - заявили представники Книги рекордів Гіннеса.

Організація заявила, що отримала листи від деяких ветеринарів, які ставили під сумнів вік собаки, і взяла до уваги публічні коментарі ветеринарів та інших фахівців.

Бобі був чистокровним рафейро-ду-алентежу, породи, яка має середню тривалість життя від 10 до 14 років.

Леонел Коста, господар Бобі, виступив на захист титулу свого улюбленця, заявивши, що Книга рекордів Гіннеса протягом року перевіряла його заяву про рекорд. Він додав, що не заробив на рекорді жодних грошей.

Довідково: Бобі, 31-річний сторожовий пес, жив на фермі в селі Конкейрос у Португалії. У лютому минулого року він був проголошений найстарішим живим собакою у світі та найстарішою собакою в історії. Він народився 11 травня 1992 року, а помер у жовтні минулого року.

  • Нагадаємо, що 2 лютого 2023 року Книга рекордів Гіннеса підтвердила найстарішого собаку із тих, які живуть у світі - це Бобі з Португалії.

  • У жовтні стало відомо, що 31-річний пес на Бобі помер через пів року після свого останнього дня народження

Світ
рекорд Гіннеса
Португалія
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