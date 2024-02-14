Команда Держспецзв'язку виборола "срібло" на міжнародних кібернавчаннях
Команда Державного центру кіберзахисту Держспецзв’язку Netflix&Chill здобула друге місце на міжнародних кібернавчаннях у Варшаві
Про це повідомляє Держспецзв’язку.
Це були кібернавчання із захисту об’єктів критичної інфраструктури, які тривали з 5 по 9 лютого 2024 року у Варшаві. Команда складалася з фахівців Державного центру кіберзахисту Держспецзв’язку.
"Золото" здобула команда з Естонії, а бронзу - Польща. Загалом у змаганнях взяли участь 16 команд з Німеччини, Албанії, Польщі, Естонії, Литви, Словаччини, Словенії, Молдови та Румунії.
"Проведення кібернавчань також забезпечило поглиблене вивчення таргетованих атак на об'єкти критичної інфраструктури енергетичного сектору, визначення індикаторів обміну та розробку стратегій пом’якшення впливу спрямованих на енергетичний сектор кібератак і запобігання їм", - пишуть у Держспецзв’язку.
Зазначається, що навчання проводилося у форматі "Тренуй тренерів". Учасники переконані, що такий підхід надає можливість "ділитися отриманими знаннями з колегами та посилювати кіберстійкість працівників об'єктів критичної інфраструктури України".
"Поєднання навчання зі змаганням є чудовим форматом, який дозволяє нашим фахівцям проявити себе, отримати нові знання, а потім ділитися ними з колегами. Дякую партнерам зі США та Польщі, які організовують та запрошують нас на такі навчання", - зазначив керівник Державного центру кіберзахисту Держспецзв’язку Олексій Дорофєєв.
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