"Масований збій програми керування дронами": ГУР заявило про успішну кібератаку на техніку РФ
У Головному управлінні розвідки заявили про нову успішну кібератаку на програми керування дронами у росіян - у них стався масштабний збій
Про це пише ГУР.
"Кіберфахівці ГУР МО України здійснили чергову успішну операцію проти російських окупантів - станом на 8 лютого 2024 року ворог скаржиться на масовий збій програми керування дронами", - йдеться у повідомленні.
Зазначається, що росіяни встановлюють цю програму для перепрошивки безпілотників марки DJI під потреби ведення бойових дій. Проте через атаку усі сервери перестали працювати, тож усе програмне забезпечення розпізнається як "чуже" і відмовляє окупантам у доступі.
"Без доступу до серверів, а отже - до системи, керування безпілотниками з пультів, ймовірно, неможливе. Зараз противник намагається всіляко вирішити проблему, зокрема й шляхом переходу в ручний режим управління", - повідомили у розвідці.
- Напередодні ГУР здійснило успішну кібератаку на сервер міністерства оборони РФ, який окупанти використовують для спецзв’язку.
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