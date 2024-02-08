"Масований збій програми керування дронами": ГУР заявило про успішну кібератаку на техніку РФ

Про це пише ГУР.

"Кіберфахівці ГУР МО України здійснили чергову успішну операцію проти російських окупантів - станом на 8 лютого 2024 року ворог скаржиться на масовий збій програми керування дронами", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що росіяни встановлюють цю програму для перепрошивки безпілотників марки DJI під потреби ведення бойових дій. Проте через атаку усі сервери перестали працювати, тож усе програмне забезпечення розпізнається як "чуже" і відмовляє окупантам у доступі.



"Без доступу до серверів, а отже - до системи, керування безпілотниками з пультів, ймовірно, неможливе. Зараз противник намагається всіляко вирішити проблему, зокрема й шляхом переходу в ручний режим управління", - повідомили у розвідці.