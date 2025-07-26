Командир бригади "Лють" Максим Казбан отримав звання Героя України посмертно

Про це стало відомо з указу президента від 25 липня.

"За особисту мужність і героїзм, виявлені у захисті державного суверенітету та територіальної цілісності України, самовіддане служіння Українському народові постановляю присвоїти звання Герой України Казбану Максиму Олександровичу - полковнику поліції (посмертно)", - йдеться у документі.

Загиблого військового також удостоїли орденом "Золота Зірка".

Нагадаємо, Максим Казбан загинув 22 липня в ДТП у Донецькій області. Він був першим заступником командира бригади "Лють" та воював на сході України з 2014 року. Військовий очолив бригаду "Лють" у вересні 2024 року та брав участь в операціях ЗСУ з 2022 року, зокрема в операції зі знищення російських вертольотів у Чорнобаївці під Херсоном.



