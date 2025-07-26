Командир бригади "Лють" Максим Казбан отримав звання Героя України посмертно
Президент Володимир Зелеснький присвоїв звання Героя України посмертно командиру Об'єднаної штурмової бригади Національної поліції України "Лють" Максиму Казбану
Про це стало відомо з указу президента від 25 липня.
"За особисту мужність і героїзм, виявлені у захисті державного суверенітету та територіальної цілісності України, самовіддане служіння Українському народові постановляю присвоїти звання Герой України Казбану Максиму Олександровичу - полковнику поліції (посмертно)", - йдеться у документі.
Загиблого військового також удостоїли орденом "Золота Зірка".
- Нагадаємо, Максим Казбан загинув 22 липня в ДТП у Донецькій області. Він був першим заступником командира бригади "Лють" та воював на сході України з 2014 року. Військовий очолив бригаду "Лють" у вересні 2024 року та брав участь в операціях ЗСУ з 2022 року, зокрема в операції зі знищення російських вертольотів у Чорнобаївці під Херсоном.
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