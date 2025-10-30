Кондратюк: Уряд відкликав законопроєкт про виключення російської мови з Європейської хартії — причини невідомі
Заступниця голови Верховної Ради Олена Кондратюк підтвердила, що парламентська більшість на прохання уряду зняла з розгляду законопроєкт про зміни до Європейської хартії регіональних або міноритарних мов
Про це повідомляє Олена Кондратюк кореспондентці Еспресо Наталії Стареправо в ексклюзивному коментарі.
Документ передбачав виключення російської мови зі списку тих, які підлягають захисту в Україні.
За словами Кондратюк, цей законопроєкт був урядовою ініціативою, однак саме Кабмін несподівано його відкликав.
Політикиня також нагадала, що положення про захист російської мови наразі міститься в Конституції України, але змінювати її під час воєнного стану заборонено.
"Ми обговорювали з урядовцями та парламентарями, що цю норму можна буде прибрати шляхом всеукраїнського референдуму. Думаю, це збіжиться в часі з процесом вступу України до ЄС", — сказала Кондратюк.
Вона наголосила, що на шляху до членства в Євросоюзі можуть виникати політичні перешкоди, зокрема з боку Угорщини.
"Угорщина традиційно чинить опір і має претензії, зокрема до закону про національні спільноти. Хоча я вважаю, що термін "нацменшини" некоректний — ми маємо говорити "національні спільноти", бо це прояв поваги до всіх громад, які живуть в Україні", — підсумувала Кондратюк.
- 15 березня Кабінет міністрів України схвалив програму забезпечення розвитку й функціонування української мови як державної в усіх сферах суспільного життя до 2030 року.
