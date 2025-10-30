Кондратюк: Уряд відкликав законопроєкт про виключення російської мови з Європейської хартії — причини невідомі

Про це повідомляє Олена Кондратюк кореспондентці Еспресо Наталії Стареправо в ексклюзивному коментарі.

Документ передбачав виключення російської мови зі списку тих, які підлягають захисту в Україні.

За словами Кондратюк, цей законопроєкт був урядовою ініціативою, однак саме Кабмін несподівано його відкликав.

Політикиня також нагадала, що положення про захист російської мови наразі міститься в Конституції України, але змінювати її під час воєнного стану заборонено.

"Ми обговорювали з урядовцями та парламентарями, що цю норму можна буде прибрати шляхом всеукраїнського референдуму. Думаю, це збіжиться в часі з процесом вступу України до ЄС", — сказала Кондратюк.

Вона наголосила, що на шляху до членства в Євросоюзі можуть виникати політичні перешкоди, зокрема з боку Угорщини.

"Угорщина традиційно чинить опір і має претензії, зокрема до закону про національні спільноти. Хоча я вважаю, що термін "нацменшини" некоректний — ми маємо говорити "національні спільноти", бо це прояв поваги до всіх громад, які живуть в Україні", — підсумувала Кондратюк.