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Корм для котів – універсальне харчування домашнього улюбленця

Юлія Юліна
3 вересня, 2024 вiвторок
18:00
Суспільство

Щоденний раціон будь-якої кішки повинен включати корм, який може бути універсальним, спеціалізованим, а також може відрізнятися формою випуску

Зміст

Правильно підібраний корм для котів як основа харчування створює ідеальний баланс, а організм тварини насичується відповідними вітамінами, мінералами та іншими корисними сполуками. З’являються сили та відтворюється енергія.

Крім очевидної користі, корми доповнюються приємними смаковими якостями, а різні добавки роблять їх улюбленими для вихованців. Але корм для котів буває різний, тому з усієї різноманітності потрібно вибрати саме те, що відповідає запитам вихованця. Іноді ідеальне харчування вдасться вибрати, заздалегідь перебравши кілька десятків варіантів від різних виробників.

Види корму

Бренди випускають корм для котів у трьох формах виконання, тому завжди є вибір та варіанти під конкретні цілі:

  1. Вологий корм. Він є шматочками сухого корму, м'яса, риби, печінки й субпродуктів, які заливаються в спеціальний соус і додатково розм'якшуються. Іноді замість соусу використовується желе або формується єдина маса. Особливий склад створює максимальне насичення тварини. Достатньо популярною формою випуску є консерви;

  2. Сухий корм. Універсальне та найбільш популярне харчування для котів. Такий корм представлений у вигляді сухих гранул, у складі яких є рибні та м'ясні компоненти, клітковина, овочі, злаки та багато іншого. Ідеальний додаток для комбінації з вологим кормом;

  3. Замінники молока. Не всі коти можуть переносити лактозу, але молочні продукти таки треба давати. Тому виробники створили замінники з максимально схожим смаком, як у молока.

Обсяг корму на кожен день розраховується відповідно до способу життя тварини, її віку та індивідуальних особливостей.

Правила підбору корму

Виробників корму достатньо, тому з усієї різноманітності вдасться знайти саме той варіант, який буде відповідати особистим уподобанням кота. Насамперед потрібно вивчити склад. Не рекомендується купувати корм, де є перемелені кістки, емульгатори та величезна кількість різних добавок. Бренди преміумкласу – саме те, що сподобається вихованцю.

Другий момент – це вік тварини, спосіб життя та фізіологічні особливості. Адже є корм для активних котів, маленьких і старих, для тих, хто пройшов стерилізацію або страждає на певні хвороби, а також для неактивних і тих, хто проживає у квартирі. Їхній склад насичений особливими компонентами, що і є гарантом ідеального годування саме під їхні особливості та спосіб життя.

Теги:
Новини
Україна
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