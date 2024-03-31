Король Чарльз відвідав великодню церковну службу
У неділю, 31 березня, король Чарльз III відвідав традиційну пасхальну церковну службу у Віндзорі, яка стала його найзначнішим виходом у світ з моменту діагностування раку
Про це повідомляє CNN.
Як зазначили у виданні, 75-річний Чарльз прибув на машині до каплиці Святого Георгія на території Віндзорського замку. Його супроводжувала дружина, королева Камілла.
Зазвичай велика королівська родина збирається на Великдень у Віндзорському замку, а потім разом рушає до церкви.
Королівське подружжя помахало рукою невеликому натовпу доброзичливців, що зібрався неподалік, перш ніж пройти до каплиці через Галілейський ґанок.
Святкування цього року пройшло в більш спокійній атмосфері та з меншою кількістю членів королівської родини, щоб мінімізувати контакт короля з іншими під час його лікування.
- 5 лютого Букінгемський палац оголосив, що у 75-річного Чарльза діагностовано невідому форму раку і він відмовиться від публічних обов'язків, поки проходитиме курс лікування. Королівське джерело CNN виключило рак передміхурової залози, але не надало жодних подробиць, рак якого органу в короля.
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