Король Чарльз відвідав великодню церковну службу

Про це повідомляє CNN.

Як зазначили у виданні, 75-річний Чарльз прибув на машині до каплиці Святого Георгія на території Віндзорського замку. Його супроводжувала дружина, королева Камілла.

Зазвичай велика королівська родина збирається на Великдень у Віндзорському замку, а потім разом рушає до церкви.

Королівське подружжя помахало рукою невеликому натовпу доброзичливців, що зібрався неподалік, перш ніж пройти до каплиці через Галілейський ґанок.

Святкування цього року пройшло в більш спокійній атмосфері та з меншою кількістю членів королівської родини, щоб мінімізувати контакт короля з іншими під час його лікування.