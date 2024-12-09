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Головна Суспільство Косметичні креми для обличчя: різноманітність та особливості використання
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Косметичні креми для обличчя: різноманітність та особливості використання

Юлія Юліна
9 грудня, 2024 понедiлок
16:13
Суспільство

Організм людини піддається численним змінам через вік, погану екологію, стрес або нестачу якісного харчування. Усе це може відображатися на шкірі обличчя

Зміст

Одним із базових засобів догляду є крем для обличчя, який може зробити шкіру здоровою і красивою.

Косметологи рекомендують використовувати якісну косметику для зволоження, очищення та тонізування. Навіть найпростіший крем для обличчя стане корисним, щоб позбавитися змін. Добре зволожена шкіра зберігає м'якість і еластичність, а також дозволяє позбутися вікових зморшок або відтермінувати їх появу на багато років.

Класифікація кремів

Основний поділ включає три типи кремів:

  • емульсійні (косметичне об'єднання води та олій);
  • жирові (склад доповнюється жировими компонентами, включаючи вазелін, ланолін та стеарин);
  • гелеподібні (вода, жирові компоненти та косметичні добавки додатково матимуть гелеутворюючі компоненти).

Виходячи з цього, пропонуються багато інших варіацій кремів.

Призначення кремів

Вони можуть використовуватися під певні цілі та завдання:

  • зволоження (крем інтенсивно зволожує шкіру обличчя, забезпечуючи тривалий ефект, а також швидко вбирається у шкіру та жирні сліди не залишаються);
  • боротьба з віком (спеціальні речовини уповільнюватимуть процес старіння, крім того, шкіра захищатиметься від вільних радикалів);
  • догляд за чутливою та сухою шкірою (нестача власних ліпідів компенсуватиметься, а пошкоджений покрив шкіри насичується та відновлюється);
  • відбілювання (захист особи від пігментних плям, відбувається вирівнювання тону та відновлення здорового зовнішнього вигляду);
  • матування (жирний блиск усувається, пори звужуються, що створює матовий відтінок);
  • лікувальні (дозволять усунути багато дефектів шкіри, рекомендується використовувати при акне, подразненнях та алергічних реакціях).

Крім того, крем підбирається на основі типу шкіри, адже вона може бути жирною, сухою, нормальною, комбінованою, проблемною та чутливою.

Де придбати крем для обличчя

Доступні креми з різних категорій можна знайти в інтернет-магазині Prostor. Опис кожного косметичного засобу є максимально повним, але доповнення у вигляді інформації завжди можуть запропонувати консультанти та менеджери. На вибір є лікувальна, натуральна та косметика мас маркет. Також креми відрізняються часом застосування, адже бувають нічні варіанти, денні, універсальні, а також для дня та ночі.

Теги:
Новини
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бізнес
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