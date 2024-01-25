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Головна Суспільство Кремінь розповів, де фіксують найбільше порушень мовних прав українців

Кремінь розповів, де фіксують найбільше порушень мовних прав українців

25 січня, 2024 четвер
12:45
Суспільство Тарас Кремінь

Уповноважений із захисту державної мови Тарас Кремінь заявив про системні порушення суб'єктами господарювання мовних прав громадян України в інтернеті

Про це він написав у Facebook.

"Найбільше порушень мовних прав громадян - в інтернеті", - заявив Кремінь.

За його словами, торік Офіс уповноваженого опрацював 958 скарг на інтернет-представництва суб'єктів господарювання. Більшість порушень (82%) стосується відсутності українськомовної версії сайту (сторінки в соціальних мережах), 13,5% - завантаження недержавною мовою за замовчуванням, ще 4,5% - виконання недержавною мовою частини інформації в українськомовній версії.

При цьому 65% порушень було усунуто після відповідної вимоги мовного омбудсмена.

  • 25 квітня 2019 року Верховна Рада ухвалила закон про функціонування української мови як державної.
  • З 16 липня 2022 року за порушення норм мовного закону передбачено адміністративну відповідальність. Це можуть бути попередження або штрафи в розмірі від 3400 до 8500 грн, якщо порушення вчинено вперше. За повторне порушення накладатиметься штраф від 8500 до 11900 грн. Штрафи можуть бути накладені за порушення мовного закону у сфері освіти, науки, культури, книговидання, користувацьких інтерфейсів, у сфері інформації для загального ознайомлення, публічних заходів, реклами, технічної та проєктної інформації, охорони здоров'я, спорту, телекомунікацій, поштового зв'язку та транспорту.
  • У 2023 році Офіс уповноваженого отримав рекордну кількість звернень про порушення мовного закону - на 30% більше, ніж у 2022 році.
Теги:
Україна
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