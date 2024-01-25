Кремінь розповів, де фіксують найбільше порушень мовних прав українців

Про це він написав у Facebook.

"Найбільше порушень мовних прав громадян - в інтернеті", - заявив Кремінь.

За його словами, торік Офіс уповноваженого опрацював 958 скарг на інтернет-представництва суб'єктів господарювання. Більшість порушень (82%) стосується відсутності українськомовної версії сайту (сторінки в соціальних мережах), 13,5% - завантаження недержавною мовою за замовчуванням, ще 4,5% - виконання недержавною мовою частини інформації в українськомовній версії.

При цьому 65% порушень було усунуто після відповідної вимоги мовного омбудсмена.